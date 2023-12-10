В селе Кайын-Талаа идет строительство школы на 275 мест. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Ошскую область встретился с активом Кара-Кульджинского района и проинформировал о проводимых в стране реформах.

Председатель кабинета министров рассказал о проводимых под руководством главы государства работах и отметил, что борьба с коррупцией, правильное проведение налоговой и таможенной политики способствовали росту экономики страны, в результате чего в государстве ведется строительство различных объектов.

"Только в Кара-Кульджинском районе за 3 года выполнены работы на 15 социальных объектах, 6 школах, 1 детском саду, 1 спортивном зале, 2 объектах водоснабжения. В селе Кайын-Талаа идет строительство школы на 275 мест, в сёлах Бий-Мырза и Жийде будут построены детские сады, в селе 1 мая завершаются работы в спортзале", - сказал Акылбек Жапаров.