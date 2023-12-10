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В Бишкеке прошел рейд по выявлению случаев сжигания запрещенных предметов

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Бригада из состава комиссии муниципальных инспекторов, Министерства природных ресурсов КР проводит рейдовые мероприятия по выявлению фактов сжигания запрещенных предметов со стороны бань и саун. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, за неделю команда по Первомайскому району обошла 12 бань, фактов нарушения экоправил не зафиксировано. В ходе проверки было выявлено, что в результате разъяснительных работ баня "Арашан" по улице М.Ганди, 210 и баня "Ден соолук" на пересечении улиц Профсоюзная и П.Лумумбы перешли на фильтрирование дыма.

Тем временем в Октябрьском районе из 9ти проверенных наложен штраф по части 3 статьи 115 Кодекса "О правонарушениях" КР на 1 баню по улице Достоевского, 22 за отопление швейными отходами.

В Ленинском районе выявлено 2 случая нарушения санитарных норм вокруг хозяйствующего субъекта. Баня "Бодрость" по улице С.Боронбая, 57 оштрафована на 13 тысяч сомов и баня по улице Иманалиева,143б оштрафована на 3 тысячи сомов по статье 114.

На сегодняшний день в столице числится 373 бань и саун. Из них 259 отапливаются углем, 35 перешли на газовое отопление, 59 не функционируют.

Работа в данном направлении будет проводиться в усиленном режиме.


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URL: https://www.vb.kg/434038
Теги:
рейд, экология, Бишкек
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