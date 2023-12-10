В Бишкеке прошел рейд по выявлению случаев сжигания запрещенных предметов

Бригада из состава комиссии муниципальных инспекторов, Министерства природных ресурсов КР проводит рейдовые мероприятия по выявлению фактов сжигания запрещенных предметов со стороны бань и саун. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, за неделю команда по Первомайскому району обошла 12 бань, фактов нарушения экоправил не зафиксировано. В ходе проверки было выявлено, что в результате разъяснительных работ баня "Арашан" по улице М.Ганди, 210 и баня "Ден соолук" на пересечении улиц Профсоюзная и П.Лумумбы перешли на фильтрирование дыма.

Тем временем в Октябрьском районе из 9ти проверенных наложен штраф по части 3 статьи 115 Кодекса "О правонарушениях" КР на 1 баню по улице Достоевского, 22 за отопление швейными отходами.

В Ленинском районе выявлено 2 случая нарушения санитарных норм вокруг хозяйствующего субъекта. Баня "Бодрость" по улице С.Боронбая, 57 оштрафована на 13 тысяч сомов и баня по улице Иманалиева,143б оштрафована на 3 тысячи сомов по статье 114.

На сегодняшний день в столице числится 373 бань и саун. Из них 259 отапливаются углем, 35 перешли на газовое отопление, 59 не функционируют.

Работа в данном направлении будет проводиться в усиленном режиме.