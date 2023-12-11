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Азамат Касыбеков: Синьцзян прекрасен и очень изменился

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Вечером, 9 декабря, 2023 года Азамат Касыбеков, председатель Независимого профсоюза журналистов Кыргызстана, в интервью для Службы новостей Китая рассказал о том, что он посещал Синьцзян в 2007 году и за прошедшие 16 лет Прекрасный Синьцзян очень сильно изменился.

Как мы писали ранее, 4 декабря в городе Алтай Синьцзяна состоялся пресс-тур под названием "Родина снега и льда. Память о снежной столице. Визит российских и центральноазиатских СМИ". Встреча солидной делегации журналистов было организованно Информационным бюро Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района, Синьцзянским филиалом Службы новостей Китая и Пресс-службой Алтайского края.

Азамат Касыбеков и его коллеги посетили город Алтай, уезд Фуюнь, Урумчи и другие места Синьцзяна.

- "Мы лично ощутили изменения в градостроительстве Синьцзяна, развитии сельских районов, жизни народа и других направлениях. Нет никаких сомнений в том, что Синьцзян – прекрасное место. Мы увидели инвестиции китайского правительства в строительство инфраструктуры в Синьцзяне и улучшение благосостояния народа", - не скрывал своего удивления Азамат Касыбеков.

На международном горнолыжном курорте Altay General Mountain любители лыжного спорта входят в азарт скорости и веселья. "Горы и реки в разных краях, ветер и луна в одном небе. Мы все живем у подножия вечных гор Тянь-Шань. Китайское правительство использовало ресурсы зимнего льда и снега, чтобы вдохнуть жизненную силу в местную экономику, превращая лед и снег в серебро, и создав источник богатства для людей", - объяснил глава профсоюза журналистов.

"Кыргызстан и Китай – дружественные соседи. Самое глубокое впечатление в этот раз у меня осталось от участия в мастер-классе по этнической вышивке в Алтайском крае. Я действительно не ожидал, что традиционная культура китайской нации так хорошо сохранилась, более того, этническая вышивка также способствует занятости местного населения, позволяя продолжать традиционную культуру и одновременно принося людям материальный доход, что очень достойно нашего изучения и популяризации".

В этом году исполняется 10 лет со дня совместного строительства инициативы "Один пояс - один путь". Являясь ключевым регионом Шелкового пути, Синьцзян всесторонне повысил уровень открытости для внешнего мира и глубоко интегрировался в строительство "Пояса и пути". Азамат Касыбеков с волнением сказал о том, что "благодаря инициативе "Один пояс - один путь" китайские компании построили в Кыргызстане множество дорог и мостов, которые улучшили жизнь местного населения и обеспечили удобство для передвижения нашего народа и что он очень тронут и благодарен".

"Я почувствовал Китай, который полон жизненной энергии и быстро развивается! Как председатель Независимого профсоюза журналистов, я хочу поделиться историями, которые я увидел, со своими коллегами, чтобы они посетили Китай, когда у них будет время и испытали необыкновенное", - заключил Азамат Касыбеков.

Источник: silunews.kg


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URL: https://www.vb.kg/434046
Теги:
Китай, Кыргызстан, СМИ
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