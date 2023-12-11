За незаконные поборы задержаны руководители рынка Баткен комфорт

На рынке стройматериалов "Баткен-Комфорт" (ОсОО "Реконс") выявлены факты незаконного сбора денежных средств с арендаторов без создания каких-либо комфортных условий для ведения торговли, необоснованного повышения цен за аренду торговых помещений, уклонения от уплаты налоговых платежей в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ. По данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержаны руководители и бухгалтер-кассир рынка, осуществлявших обманным путем ежемесячные незаконные сборы денежных средств за услуги охраны с каждого арендатора от 500 до 2000 сомов, что составляла в год более 3 миллионов сомов.

При том, согласно условиям договоров аренды, услуги охраны входили в стоимость арендных платежей. Указанными преступными действиями руководство рынка, уклоняясь от уплаты налогов, а также незаконно присвоив собранные с арендаторов денежные средства, не обеспечило соответствующих комфортных условий для торговцев и работников рынка. Более того, в августе 2023 года стоимость аренды руководством рынка была повышена на 33%.

Также, были выявлены факты нарушения архитектурно-строительных норм и незаконного размещения торговых мест.

По результатам следственно-оперативных мероприятий 9 декабря 2023 года были задержаны и водворены в ИВС:

1. Ш.М.А., 1963 г.р., заместитель генерального директора ОсОО "Реконс".

2. Т.Б.Б., 1977 г.р., генеральный директор ОсОО "Реконс".

3. С.О.Н., 1958 г.р., кассир-бухгалтер ОсОО "Реконс".

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.

Фактическим владельцем рынка "Баткен-Комфорт" является депутат 4-х созывов ЖК КР, бывший первый Вице-премьер-министр КР Шадиев Аскарбек Алимбаевич.

ГКНБ напоминает о недопустимости нарушения налогового законодательства КР со стороны торговых рынков, создания различных фактов незаконных препятствий и ненадлежащих условий для ведения предпринимательской деятельности, при выявлении которых будут приниматься строгие меры в соответствии с законодательством КР.