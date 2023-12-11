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Состоялась церемония передачи ключей от квартир, предоставляемых через ГИК

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Заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев принял участие в церемонии передачи ключей от квартир жилого дома, построенного в рамках совместного проекта ОАО "Государственная ипотечная компания" и ОАО "Керемет Банк". Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, проект реализован по направлению "Доступная ипотека" в рамках программы "Мой дом 2021-2026".

Отметим, что 9-этажный жилой дом 108 серии расположен по улице Анкара в городе Бишкек. Дом, спроектированный в соответствии с необходимыми требованиями с использованием качественных строительных материалов, подключён ко всем коммунальным услугам. Строительные работы вело ОсОО "Фаворит Строй Групп".

Граждане, стоящие в очереди в Государственной ипотечной компании, получили ипотеку на 25 лет с процентной ставкой 8% годовых и первоначальным взносом не менее 20% от стоимости жилья.


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URL: https://www.vb.kg/434058
Теги:
ипотека, Бишкек, Кыргызстан, жилье
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