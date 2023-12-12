В Бишкеке на ипподроме "Ак-Кула" пройдет выставка племенных лошадей

С целью развития племенного коневодства и конного спорта республики и популяризации кыргызской лошади, 16 декабря 2023 года, на ипподроме "Ак-Кула" пройдет выставка племенных лошадей "Кыргыз Тулпарлары". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны КР.

Организаторы выставки - "Кыргызский жокей-клуб" при содействии Министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики и Кыргызского научно-исследовательского института животноводства и пастбищ определили задачами мероприятия: Задачи: оценку уровня племенных лошадей, выращенных в хозяйствах Кыргызской Республики; обмен опытом работы, повышение культуры спортивного коннозаводства и профессионального мастерства тренерского состава; моральное и материальное поощрение людей, занимающихся разведением племенных лошадей; популяризация лошадей отечественной селекции и содействие в их реализации; помощь кыргызским фермерам и заводчикам в реализации лошадей.

Место проведения:

IV специализированная выставка "Кыргыз Тулпарлары" и аукцион лошадей будут проводится на Бишкекском ипподроме "Ак Кула".

В выставке участвуют лошади шести породных и спортивных групп:

1. Кыргызская лошадь

2. Новокыргызская порода

3. Английская чистокровная верховая

4. Лошадь для "Көк Бөрү"

5. Рысистые породы

6. Тяжелоупряжные породы

Пони - показательные.

По Английской чистокровной породе, Новокыргызской породе, Русской рысистой соревнования проводятся по трем номинациям:

1. Жеребцы-производители

2. Кобылы до 3-х лет

3. Жеребцы до 3-х лет

По лошадям Кыргызской породы, Тяжелоупряжным лошадям, лошадям для Көк Бөрү соревнования проводятся только в категории жеребцы 3-х лет и старше.

Оценка лошадей проводится по трем критериям:

1. Экстерьер

2. Типичность

3. Общее состояние

В рамках выставки будет проводится выставка-продажа продукции для коневодства и конного спорта.

I. Условия проведения.

1. Для участия допускаются лошади, подавшие заявку до 10 декабря 2023 года, имеющие паспорта и племенные свидетельства, и заплатившие взнос 1000 сомов и предоставившие фотографии для каталога.

2. Каждая лошадь принимающая участие должна в обязательном порядке пройти ветеринарную комиссию и экспертную оценку. Оценка и ветеринарный осмотр лошадей проводится 15 декабря с 14-00 до 17-00 и 16 декабря с 8-00 до 10-00 на Бишкекском ипподроме.

3. Хромота, укороченная нижняя челюсть, крипторхизм и другие пороки у лошадей не допускаются. Лошадь снимается с выставки.

4. Лошадь выводит один выводчик одетый опрятно. Неряшливо или вызывающе одетый выводчик будет удален с поля.

5. Выводчик, представляющий лошадь, обязан представить животное в стойке и в движении.

6. Владелец лошади лично отвечает за ущерб, причиненный кому-либо или чему-либо его лошадью.

II. Порядок проведения выставки.

1. Ветеринарно-экспертная комиссия и обмер лошадей будет проводится 15-16 декабря 2023 года на Бишкекском ипподроме.

2. Лошади, выбракованные комиссией, снимаются с соревнований.

3. Лошади, прошедшие комиссию, получают индивидуальный номер.

4. Выводка лошадей проводится 16 декабря 2023 года перед трибунами, отдельно по каждой породной и половозрастной группе.

5. На лошади должна быть обыкновенная уздечка без капсуля, повод умеренной длины. На крупе лошади должен быть закреплен соответствующий номер по каталогу.

6. Лошади приглашаются по одному. После представления всех участников общая выводка для всей группы. Расстояние между лошадьми должна быть 2-3 корпуса.

7. Категорически не допускаются агрессивное поведение лошади (брыкание, вставание на свечку, вырывание из рук выводчика, нанесение ударов или укусов другим участникам и т.д.). При проявлении агрессии лошадь исключается из ринга.

8. Оценка типа и экстерьера проводится по 5-ти бальной шкале. Оценки заносятся в протокол.

9. Секретарь собирает все протоколы с оценками, выводит средние оценки по каждой категории, с учетом штрафных или поощрительных баллов, и заносит их в сводный протокол.

10. На основании окончательных оценок выбирают чемпионов и призеров выставки по каждой категории.

11. Решение экспертной комиссии является окончательным и обжалованию не подлежит.

III. Призовые места и титулы.

1. В каждой породной группе среди жеребцов-производителей за I место победитель получает звание "Чемпион" породной группы.

2. В каждой породной группе среди кобыл до 3-х лет разыгрывается звание "Мисс Юниор".

3. В каждой породной группе среди жеребцов до 3-х лет разыгрывается звание "Мистер Юниор".

4. В каждой породной и половозрастной группе лошади занявшие 2 и 3 места становятся призерами выставки.

5. По результатам выставки разыгрывается титул "Абсолютный чемпион выставки".

6. Победители награждаются чемпионской лентой, кубком и дипломами.

7. Призеры награждаются наградными розетками, дипломами и сувенирами.

8. В зависимости от спонсорской помощи возможны ценные подарки или денежные вознаграждения.

IV. Проведение аукциона.

1. Для участия лошади на аукцион, владельцы подают заявку до 12 декабря 2023 года, должны предоставить данные на свою лошадь, фотографию, уплатить взнос 1000 сом.

2. В случае продажи 5 % от суммы продажи идет организаторам аукциона.

3. Если лошадь принимает участие на выставке, то для участия в аукционе взнос будет 500 сом.