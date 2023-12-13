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В Кыргызстане 1765 теплиц занимают площадь 203,1 га

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- Светлана Лаптева
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По сообщению пресс-службы Минсельхоза, на 1 декабря 2023 года общее количество действующих теплиц по республике составило 1765 единиц, а занимаемая площадь достигла 203,1 га.

По областям теплицы установлены по Чуйской области-265 штук на 53 га, Иссык – Кульской-74 штуки на 5,0 га, Нарынской-38 штук на 5,0 га, Таласской – 15 штук на 4,0 га, Ошской – 370 штук на 53,0 га, Баткенской-191 штука на 13,1 га, Джалал-Абадской области-812 штук на 70 га, этот показатель в 1,5 раза выше, чем в 2022 году. В основном теплицы строятся в Джалал-Абадской, Баткенской, Ошской и Чуйской областях.

В республике строятся и работают теплицы из Южной Кореи, Китая и России. Кроме того, по рекомендации местных специалистов фермеры сами строят и эксплуатируют теплицы различных типов, просто используя имеющиеся запчасти и оборудование.

Основной целью строительства теплицы является получение при минимальных затратах достаточного дохода путем организации и развития сельскохозяйственных теплиц в Кыргызской Республике, обеспечение продбезопасности.


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URL: https://www.vb.kg/434067
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
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