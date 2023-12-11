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Кто из кыргызстанцев примет участие в Летней Олимпиаде (список)

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- Назгуль Абдыразакова
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33-е по счету летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже. И отбор на эти игры идет полным ходом: к 24 сентября 2023 года у олимпийской сборной Кыргызстана имеется пять лицензий. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

По ее данным, прошедший чемпионат мира по борьбе в Сербии позволил завоевать сборной Кыргызстана сразу четыре лицензии. Помимо этого, лицензию также получил пловец Денис Петрашов.

- По греко-римской борьбе путевки получили Акжол Махмудов (77 кг) и Жоламан Шаршенбеков. Оба стали во второй раз чемпионами мира.

- Айсулуу Тыныбекова стала трехкратной чемпионкой мира по женской борьбе. Тем самым завовевав путевку на олимпиаду. В Белграде она одержала пять побед и выиграла золотую медаль.

- Также по женской борьбе Айпери Медет кызы выступающая в весовой категории до 76 килограммов получила травму и в финале уступила спортсменке из Японии Юке Кагами.

- Тайырбек Жумашбек уулу стал чемпионом Азии по вольной борьбе в Астане. Затем через некоторое время завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Сербии.

- По итогам чемпионата мира по плаванию, проходившего в Японии Денис Петрашов завоевал путевку на олимпийские игры в Париже.

- Хайитхон Хусан кызы выиграла золотую медаль международного турнира по парадзюдо в Японии. Затем также стала первой на Азиатских играх, который прошел в Китае.

Сборная Кыргызстана заняла 18-е место в итоговом зачете XIX летних Азиатских игр. Азиатские игры прошли с 23 сентября по 8 октября 2023 года в Ханчжоу, Китай. Кыргызстан представили 162 спортсмена, которые выступили в 23 видах спорта. В копилке нашей сборной 15 медалей: 4 золотые, 2 серебряные и 9 бронзовых.

- В финале поединка в весовой категории до 90 кг он выступил против чемпиона мира 2022 года дзюдоиста из Узбекистана Давлата Бобонова и одержал уверенную победу. Тем самым Эрлан Шеров стал чемпионом Азиатских игр и принес первую золотую медаль Кыргызстану на этих играх. При этом он стал первым отечественным спортсменом завоевавший золотую медаль на азиатских Играх.

- Нурзат Нуртаева показала хорошую подготовленность и завоевала серебряную медаль на турнире по вольной борьбе на Азиатских играх в Китае.

- В столице Армении прошел чемпионат мира по самбо. Кыргызстанец Асылбек уулу Жамалбек стал чемпионом мира в весовой категории до 88 кг. Также призерами стали братья Белек и Саяк Баракановы, в категориях "боевое самбо" и "спортивное самбо" они завоевали серебряную и бронзовую медали.Чемпион мира прошлого года Бекболот Токтогонов стал бронзовым призером в абсолютной весовой категории.

- С 16 по 19 ноября в Ташкенте прошел чемпионат Азии по дзюдо среди юниоров и молодежи. Наша сборная завоевала 5 медалей (1 золото, 1 серебро, 3 бронзы)

- Амантур Джумаев за 32 дня стал чемпионом мира и Азии по боксу среди юниоров. Он стал первым в истории страны чемпионом мира среди юниоров по этому виду спорта.


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URL: https://www.vb.kg/434068
Теги:
Олимпийские игры, Франция, Кыргызстан
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