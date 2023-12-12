Айдаралиев: Своевременное обращение к врачу спасает здоровье и жизнь

У 100 тысяч кыргызстанок из 400 тысяч прошедших осмотры в рамках месячника "Женское здоровье!" были выявлено высокое артериальное давление. Это представляет собой довольно высокий показатель. Об этом сообщил координатор проекта "Эффективное управление и профилактика неинфекционных заболеваний в Кыргызстане" Рахатбек Айдаралиев в ходе презентации результатов месячника "Женское здоровье".

По его словам, основная цель месячника - проведение первичной профилактики и предоставление информации женщинам о факторах риска неинфекционных заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания, сахарный диабет и заболевания органов дыхания.

"Важно правильно консультировать пациентов. Имеются протоколы от Всемирной организации здравоохранения, по которым работают работники семейных врачей. В Кыргызстане проводятся два месячника по здоровью мужчин и женщин. Результаты месячника показывают его эффективность. У женщин выявляют не только рак молочной железы, но и другие заболевания.

При осмотре измеряется уровень холестерина, вес, давление, анализируются факторы риска и определяется вероятность заболевания сердечно-сосудистыми заболеваниями", - сказал Айдаралиев.

Кроме того, Рахатбек Айдаралиев подчеркнул, что результаты проведенного месячника свидетельствуют о необходимости более активного вовлечения женщин в процесс заботы о своем здоровье. Он подчеркнул важность регулярных медицинских осмотров и поддержания здорового образа жизни для предотвращения различных заболеваний.

Координатор проекта выразил благодарность всем участникам месячника- врачам, медицинским работникам и женщинам, прошедшим осмотры. Он подчеркнул, что такие мероприятия способствуют поднятию уровня медицинской грамотности в обществе и могут значительно снизить заболеваемость неинфекционными заболеваниями.

В будущем планируется расширить масштаб проведения подобных месячников с целью улучшения здоровья и благосостояния женщин в Кыргызстане.