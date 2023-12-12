В Ленинском районе Бишкека проверяют религиозные учреждения

Комиссия Ленинского района Бишкека в составе представителей муниципальной администрации, МТУ района, РУВД, государственной комиссии по делам религии, ЦГСЭН, госэкотехинспекции, районной архитектуры и Бишкекского казыята проводит рейдовые мероприятия по проверке деятельности религиозных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Проверяются правоустанавливающие и разрешительные документы на ведение религиозной деятельности и общее санитарное состояние учреждений.

Отметим, что рейдовые мероприятия проводятся в рамках реализации концепции государственной политики в религиозной сфере на 2021-2026 годы, а также в целях пресечения незаконной деятельности молитвенных домов и усиления контроля за религиозной ситуацией на территории Ленинского района.