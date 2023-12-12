Татуировка вместо следов насилия. В Бишкеке презентуют новый проект

Сегодня в Бишкеке пройдет презентация уникального проекта "С чистого листа", представляющего инновационный способ преображения шрамов от домашнего насилия с помощью креативных татуировок. Об этом сообщает пресс-служба фонда "Сорос-Кыргызстан".

По ее данным, автор проекта и тату мастер, Анна Дубовицкая, покажет результаты своей работы, предоставив участникам проекта новый старт в жизни. Проект реализуется при поддержке Фонда "Сорос-Кыргызстан"

Проект "С чистого листа" призван обращаться к проблеме домашнего насилия в Кыргызстане, предоставляя уникальную возможность людям избавиться от физических шрамов с помощью художественных татуировок. Анна Дубовицкая, объединяя искусство татуировки и заботу о психологическом благополучии, помогает участникам проекта начать новую главу в своей жизни.

"Сегодня, одной из наиболее актуальных социальных проблем в Кыргызстане является домашнее насилие. Предупреждать и наказывать за это не в моей компетенции, я лишь могу исправить уже нанесенные физические шрамы, при виде которых, человек вспоминает о тех травмирующих событиях" - подчеркивает Анна Дубовицкая.

Проект также включает в себя уникальный процесс подбора участников. Среди них - пять героев, чьи истории стали основой видеороликов, рассказывающих о процессе создания татуировок и, главное, о позитивных переменах в их жизни.

Сегодняшняя презентация включит в себя просмотр видео-историй участников, а также возможность личного общения с одной из героинь, которая поделится своими мыслями и чувствами после участия в проекте.

Психолог Наргиза Субаналиева отмечает креативность подхода проекта: "Татуировки могут являться одним из способов самовыражения человека, которое помогает повысить самооценку. Безусловно данный метод не прорабатывает травмы, однако, если идет параллельно с психотерапией или психологическим консультированием со стороны профессионала, то может дать много внутреннего ресурса".

Проект направлен на привлечение внимания к проблеме домашнего насилия и подчеркивает важность комплексного подхода к вопросам психологической поддержки пострадавших.