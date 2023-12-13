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Шаирбу Сагынбаева из КР стала одной из 100 влиятельных женщин мира-2023

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- Нина Ничипорова
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Всемирная служба новостей Би-би-си выбрала 100 самых вдохновляющих и влиятельных женщин в мире этом году.

Шаирбу Сагынбаева из Кыргызстана вошла в этот престижный список. Она - одна из основателей швейного цеха "За жизнь" для оказания помощи онкобольным женщинам.

Шаирбу Сагынбаева не понаслышке знает об этой болезни. Мужественная кыргызстанка три года боролась вместе с врачами против рака. Причем она обратилась к докторам, когда болезнь была уже в четвертой стадии. И все эти годы она старалась найти деньги, чтобы заплатить за лекарства. Сейчас ее болезнь в стадии ремиссии.

Вместе с четырьмя другими женщинами с таким же диагнозом Шаирбу эже открыла швейный цех "За жизнь", в котором шьют и продают сумки с национальными орнаментами, жертвуя всю прибыль на поддержку больных раком и их лечение.

На сегодняшний день они собрали более $ 33 000 для 34 женщин, нуждающихся в финансовой помощи для оплаты медицинских расходов.

Сагынбаева зная, что некоторым женщинам, живущим далеко от медицинских учреждений, негде жить во время лечения, помогла открыть неподалеку от Онкоцентра некоммерческое общежитие. В нем пациентки живут, пока получают процедуры.

"100 женщин" - это спецпроект Би-би-си, созданный в 2013 году. В проекте исследуется роль женщин в XXI веке, съёмки проходят по всему миру. В престижном списке этого года названы имена женщин разных профессий и социального положения из большинства стран мира.


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URL: https://www.vb.kg/434083
Теги:
онкология, Кыргызстан, врачи, Помощь, проект, женщины
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