MORE.TV – новый сервис в приложении O!TV, ещё больше фильмов и сериалов!

В приложении O!TV новый онлайн-кинотеатр для всей семьи – MORE.TV.

Вопрос "Что посмотреть вечером?" не менее популярен, чем "А что сегодня на ужин?". Если последний вопрос мы оставим на ваше усмотрение, вопрос о киноменю MORE.TV берет на себя!

Онлайн-кинотеатр MORE.TV – это:

Эксклюзивные зарубежные премьеры одновременно со всем миром. Российские сериалы до эфира на ТВ. Хиты мирового кино и любимая телевизионная классика. Трансляции популярных телеканалов. Собственные сериалы и шоу под брендом more originals.

Включайте сериальные хиты уютными вечерами – они улучшат настроение, разгрузят мозг и отвлекут от рутины: "Отмороженные", "Мафия-дело семейное", "Библиотекарь", "Жена олигарха", "Гости из прошлого" и многие другие.

Подключайте онлайн-кинотеатр MORE.TV командой *807*1# или в приложении "Мой О!".

Сервис доступен на любых смартфонах, компьютерах, ноутбуках или планшетах. А благодаря приложению O!TV этот онлайн-кинотеатр можно смотреть на 5 разных устройствах одновременно, имея всего один аккаунт. Это невероятно удобно, тем более, когда у каждого в семье разные предпочтения.

Для новых зрителей действует бесплатный пробный период – 7 дней, далее абонентская плата в день составит 7 сомов (с НДС, без НсП). Подробнее на o.kg.

MORE.TV – это всё, что ты смотришь, и даже больше!

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