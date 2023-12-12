MORE.TV – новый сервис в приложении O!TV, ещё больше фильмов и сериалов!

В приложении O!TV новый онлайн-кинотеатр для всей семьи – MORE.TV.
Вопрос "Что посмотреть вечером?" не менее популярен, чем "А что сегодня на ужин?". Если последний вопрос мы оставим на ваше усмотрение, вопрос о киноменю MORE.TV берет на себя!
Онлайн-кинотеатр MORE.TV – это:
Включайте сериальные хиты уютными вечерами – они улучшат настроение, разгрузят мозг и отвлекут от рутины: "Отмороженные", "Мафия-дело семейное", "Библиотекарь", "Жена олигарха", "Гости из прошлого" и многие другие.
Подключайте онлайн-кинотеатр MORE.TV командой *807*1# или в приложении "Мой О!".
Сервис доступен на любых смартфонах, компьютерах, ноутбуках или планшетах. А благодаря приложению O!TV этот онлайн-кинотеатр можно смотреть на 5 разных устройствах одновременно, имея всего один аккаунт. Это невероятно удобно, тем более, когда у каждого в семье разные предпочтения.
Для новых зрителей действует бесплатный пробный период – 7 дней, далее абонентская плата в день составит 7 сомов (с НДС, без НсП). Подробнее на o.kg.
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