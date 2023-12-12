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В составе ГКНБ необходимо создать контрдиверсионное подразделение "Кабылан"

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Национальная безопасность начинается с границ республики. Кыргызстан в силу географического расположения граничит с Узбекистаном, Казахстаном, Таджикистаном и Китаем. Вышеуказанные страны в определенной мере являются государствами с наличием текущей активности тех или иных террористических группировок, иностранных спецслужб и других деструктивных элементов. Также Кыргызстан всегда привлекал к себе интерес террористических движений, планирующих через территорию КР осуществить переход на территорию Узбекистана (как это было во время баткенских событий в 1999-2000-х годах). Возможно кыргызская земля рассматривается теми или иными террористическими силами как плацдарм транзита в Казахстан, а оттуда уже террористы получат возможность проникать на территорию России.

Сегодня для Кыргызстана угрозу представляют не только террористы из сопредельных республик, но и различные иностранные спецслужбы, действующие в целях разжигания конфликта в центральноазиатском регионе. То есть возможно иностранные разведки или подконтрольные им третьи силы попытаются спровоцировать к примеру приграничный конфликт между той или иной страной ЦА. Подобную возможную провокацию могут организовать иностранные спецслужбы путем засылки диверсионных групп, которые например могут напасть на пограничные заставы соседних республик и создать точку напряжения. Такой ход событий увы возможен. В связи с чем, на мой взгляд, необходимо сформировать в составе структуры ГКНБ КР контрдиверсионное подразделение "Кабылан".

На подразделение "Кабылан" возложат задачи по борьбе с проникающими на территорию Кыргызстана террористическими и диверсионными группами, разведку и сбор данных в приграничных районах, нейтрализацию разведывательных ячеек и боевиков иностранных спецслужб на территории нашей страны. Кроме того, группа "Кабылан" в случае военной агрессии против Кыргызстана будет осуществлять разведывательно-диверсионные операции в тылу противника, это уничтожение вражеских штабов, логистической базы (складов с вооружением и топливом), организация засад на колонны войск недруга и добыча языка (пленных из числа военнослужащих противника для получения информации).

Из-за растущего влияния Китая в Центральной Азии, противоборства Запада и России возрастает риск возникновения новых очагов нестабильности именно на приграничной территории среднеазиатских республик, где имеются пограничные споры, идет трафик наркотиков, ощущается нехватка воды и земли. Создание контрдиверсионного спецназа "Кабылан" станет оперативным решением в пользу укрепления внешней и внутренней безопасности Кыргызстана и снизит риск вражеской деятельности против территориальной целостности и суверенитета нашей Родины.

Автор: Медербек Корганбаев, политический эксперт


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URL: https://www.vb.kg/434087
Теги:
ГКНБ, Центральная Азия, терроризм, Кыргызстан
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