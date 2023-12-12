В Сузаке 100-летнего ветерана ВОВ разместили в морозы в коридоре больницы

Наш 100 - летний ветеран Великой Отечественной войны находится в коридоре Сузакской районной больницы. Об этом сообщила на своей странице в соцсетях депутат сельского кенеша Сузака Юлия Лилиенталь.

Она обратилась к президенту КР Садыру Жапарову, главае ГКНБ Камчыбеку Ташиеву, главе Минздрава Алымкадыру Бейшеналиеву и генпрокурору Курманкулу Зулушеву принять меры в отношении врачей больницы, разместивших ветерана ВОВ в морозы в коридоре.

VB.KG также берет ситуацию под свой контроль и просит уполномоченные органы принять меры в отношении врачей, допустивших подобное в отношении ветерана и пожилого человека, а также обеспечить ему оказание достойной врачебной помощи!