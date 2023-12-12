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В Сузаке 100-летнего ветерана ВОВ разместили в морозы в коридоре больницы

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- Виктория Гунгер
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Наш 100 - летний ветеран Великой Отечественной войны находится в коридоре Сузакской районной больницы. Об этом сообщила на своей странице в соцсетях депутат сельского кенеша Сузака Юлия Лилиенталь.

Она обратилась к президенту КР Садыру Жапарову, главае ГКНБ Камчыбеку Ташиеву, главе Минздрава Алымкадыру Бейшеналиеву и генпрокурору Курманкулу Зулушеву принять меры в отношении врачей больницы, разместивших ветерана ВОВ в морозы в коридоре.

VB.KG также берет ситуацию под свой контроль и просит уполномоченные органы принять меры в отношении врачей, допустивших подобное в отношении ветерана и пожилого человека, а также обеспечить ему оказание достойной врачебной помощи!


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URL: https://www.vb.kg/434096
Теги:
ветераны, президент, Сузакский район, Кыргызстан, больница, ГКНБ, Минздрав, Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров
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