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В Бишкеке мужчина похитил электрический мотороллер

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В Бишкеке мужчина похитил электрический мотороллер Муравей. Об этом сообщает пресс-служба УВД Первомайского района.

По ее данным, в милицию обратилась гражданка А.Ж. с просьбой принять меры в отношении неизвестного лица, который в этот же день, примерно 4:20 часов ночи, со двора одного из частных домов тайно похитил электро муравей стоимостью 150 тысяч сомов. После чего скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 (Кража) УК Кыргызской Республики.

При проведении следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин К.Э. 1995 года рождения, который был водворен в ИВС.

В ходе следствия сотрудниками милиции был изъят ранее похищенный электро муравей и признан вещественным доказательством.

В настоящее время устанавливается его причастности в совершении аналогичных фактов преступлений.


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URL: https://www.vb.kg/434101
Теги:
задержание, кража, Бишкек, милиция
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