Пожар в Бишкеке. Жильцы обвиняют стройкомпанию KG Group

В Бишкеке в многоэтажном доме по улице Токтоналиева 86 произошел пожар. Соответствующее видео прислали читатели.

По их словам, пожар произошел по вине застройщика.

"По договору нам должны были сделать отопление, но этого не сделали. Электрическая проводка же не рассчитана на обогреватели. Более того, как выяснилось, стройкомпании не имеет никаких разрешительных документов", - рассказали читатели.

Отметим, застройщиком объекта является строительная компания KG Group. Ранее сообщалось, что владельца стройкомпании Имамидина Ташова подозревают в незаконном строительстве.