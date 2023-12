В Бишкеке успешно прошел международный фестиваль докфильмов

В Бишкеке прошел ХVII Международный фестиваль документальных фильмов по правам человека "Бир Дуйно-Кыргызстан 2023". Об этом сообщает пресс-служба организации.

По ее данным, представители государственных служб, лидеры 7 регионов страны, международные и национальные эксперты, представители посольств и международных организаций, кинематографисты и гражданские активисты. В этом году фестиваль прошел под лозунгом: "Не оставить никого позади" и был посвящен 25-летию со дня принятия Декларации ООН о защите правозащитников и 75-летию со дня принятия Декларации ООН по правам человека .

Соблюдая принцип ООН "Не оставить никого позади", программа церемонии открытия фестиваля была сфокусирована на голосах региональных сообществ, чтобы больше внимания было уделено участию региональных лидеров. Представители каждой области коротко поделились своими самыми насущными проблемами и дали рекомендации для успешного развития регионов: как объединить усилия для снижения и профилактики семейного насилия, нехватка квалифицированных психологов в селах, приграничные и миграционные темы, трудоустройство сельской молодежи, важность сохранения кыргызского языка, проблемы в системе образования, а также проблемы защиты прав жертв пыток и жестокого обращения в регионах и равного участия граждан в процессе принятия решений на всех уровнях власти.

Как отметила постоянный координатор системы ООН в Кыргызской Республике г-жа Антье Граве, голоса сообществ регионов в том, что касается соблюдения прав человека, важны. Она также отметила важность открытия фестиваля с акцентом на лидерах семи регионов страны, предоставлением площадки для национального диалога по повышению потенциала и продвижению голосов местных сообществ на государственном и международном уровне. Также, было отмечено, что фестиваль по правам человека в ноябре 2023 года не достиг бы своей цели, если бы не подумали о статусе прав человека в мире на данный момент. Нужно признать, что, глядя, в частности, на различные продолжающиеся войны.

Мастер-классы и лаборатории были проведены по тематическим блокам, на которых обсудили вопросы климатической безопасности, гражданские и политические права, социальные, экономические и культурные права, роль местных граждан в процессах принятия решений на всех уровнях власти, деятельность правозащитников во время кризисов и бедствий, борьба с безнаказанностью, права детей, гендерное равенство.

Международный фестиваль документальных фильмов по правам человека "Бир Дуйно-Кыргызстан 2023" - это единственный в Центральной Азии фестиваль по правам человека, который предоставляет широкую платформу для просмотра и обсуждения документальной правды в правозащитной сфере, привлекая кинематографистов из ближнего и дальнего зарубежья.

Программа фестиваля-2023 представила зрителям самые яркие документальные ленты, вышедшие, в основном, в 2023 году и представленные авторами из Индонезии, Бразилии, Греции, США, Уганды, Ливана, Ирана, Грузии, Польши, Индии, Австрии, Израиля, Казахстана, Украины и Кыргызстана. В конкурсную программу фестиваля вошли 23 документальных фильма: 17 национальных и 6 зарубежных, а также 3 спец-показа документальных фильмов. Показы фильмов были посвящены 30 статьям Декларации ООН по правам человека.

ОО "Бир Дуйно - Кыргызстан" согласно Положению "О порядке отнесения аудиовизуальных произведений к категории порнографических и иных запрещенных видов результатов творческой деятельности" 17 октября 2023 года подало список документальных фильмов с записью на компакт – диске в ГУ ГК "Кыргызтасмасы" для получения государственного удостоверения. Однако, без экспертизы и юридического заключение был запрет на показ документального фильма "We will not fade away" режиссера Алисы Коваленко, Украина, 2023.

Также, в последующем, после проведения соответствующей экспертизы согласно главе 3 Положения, 14 ноября 2023 года ГУ ГК "Кыргызтасмасы" выдало государственные удостоверения представленным нашей организацией документальным фильмам, в том числе "Wartime Notes" ("Записки военного времени").

Однако, 24 ноября 2023 года из СМИ (интернет - сайтов) мы узнаем о якобы отзыве удостоверения у фильма "Записки военного времени" Барбары Куписти, показ которого был запланирован на 30 ноября.

В результате была показана вся программа фестиваля 28, 29, 30 ноября, и вечером 30 ноября был организован специальный показ документального фильма "Wartime Notes" ("Записки военного времени") в Sofia Hotel.

1 декабря состоялась торжественная церемония закрытия и награждения призеров фестиваля. Награждение победителей прошло по девяти основным номинациям. Каждый следующий номинант был награжден уникальными призами фестиваля "Бир Дуйно_Кыргызстан": дипломом и статуэткой Умай Эне.

Семь членов жюри, состоящего из представителей кыргызской документальной кинематографии и международных экспертов по правам человека, оценивали фильмы по таким критериям, как содержание, отражающее тему Фестиваля-2023, глубина и полнота раскрытия темы прав и свобод человека, оригинальность сюжета, а также режиссёрское и операторское искусство.

Гран при XVII Международного фестиваля "Бир Дуйно Кыргызстан" получил фильм "Bigger Than Us" ("Больше, чем мы") - французский документальный фильм 2021 года, снятый Флорой Вассер, сопродюсер Марион Котийяр по сценарию Вассер и Мелати Вийсен.

Приз в номинации за лучший национальный фильм получил фильм "Кто следующий?" Нуржамал Карамолдоевой и Султана Усувалиева об истории убийства Айзады Канатбековой в апреле 2021 года.

Приз за лучший иностранный фильм фестиваля получил фильм "Wartime notes" ("Записки военного времени"), реж.: Барбара Каписти, Италия 2023.

Приз в номинации лучший фильм по климатическим изменениям получил фильм "Жизнь в капле воды" ("Drops Give Life"), Фаршид Азари, Иран.

Приз в номинации лучший фильм о социальных, экономических и культурных правах получил фильм "Медик", Кыргызстан, 2023, Алижан Насиров.

Приз в номинации за лучший фильм о гражданских и политических правах получил фильм "Небо нашего детства", Кыргызстан, 2023, Суюм Сулайманова и Жуманазар Койчубеков.

Приз в номинации лучший фильм по гендерному равенству получил фильм "Women of Valor" ("Отвага женщин"), Anna Somershaf, Израиль.

Приз в номинации лучший фильм в конкурсной программе "Прорыв" получил фильм "Галина Петровна", Никита Ловецкий, Кыргызстан, 2023.

Специальный приз жюри получил фильм Элины Ликходаевой "Её имя Ракия", Кыргызстан, 2023.