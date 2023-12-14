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НЦПП: Кабинет министров КР внес вклад в дело по предупреждению пыток

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В текущем году в рамках совершенствования и усиления работы Национального центра КР по предупреждению пыток, кабинетом министров было выделено дополнительно 4 штатные единицы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, также председателем ГКНБ Камчыбеком Ташиевым было передано транспортное средство территориальному представительству по г.Бишкек и Чуйской области НЦПП.

"Предпринятые шаги усилят работу НЦПП и обеспечат оперативность в его деятельности, что является эффективной реализацией рекомендаций комитета ООН против пыток", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/434110
Теги:
Кыргызстан, Помощь, Кабинет министров
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