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ГКНБ: Убийство Рыспека Акматбаева было организовано Кольбаевым и Анапияевым

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- Бакыт Басарбек
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В ГКНБ КР раскрыто убийство многолетней давности криминального авторитета Рыспека Акматбаева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что 10 мая 2006 года в селе "Кок-жар" возле мечети со стороны неизвестных лиц, подъехавших к месту преступления на автомашине "Ауди-100", было совершено вооруженное нападение на Рыспека Акматбаева, в результате чего последний от множества огнестрельных ранений в области головы и грудной клетки скончался на месте.

На тот период, согласно одной из версий правоохранительных органов убийство было совершено одним исполнителем, который находясь в маске, в упор расстрелял Рыспека Акматбаева из автомата "Калашникова", после чего скрылся в направлении Бишкека.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.97 "Убийство" УК КР (в редакции 1997 года), которое по неизвестным причинам до настоящего времени оставалось нераскрытым резонансным преступлением.

Однако, в ходе проводимых ГКНБ КР комплекса оперативных мероприятий, установлено что убийство Рыспека Акматбаева было организовано и совершено со стороны покойных Камчы Асанбека, Алманбета Анапияева, Б.Самсалиева (известного как "Боха Казарманский") и М.Раимбекова (известного как "Рэмбо", без вести пропавшего).

В частности, ликвидацию Акматбаева должны были исполнить все вышеуказанные участники, однако в момент совершения убийства за рулем автомашины оставался М.Раимбеков, а также на заднем пассажирском сиденье Камчы Асанбек, который руководил происходящим процессом. В связи с чем, не дождавшись выхода последнего А.Анапияев и Б.Самсалиев непосредственно в упор расстреляли Акматбаева, после чего скрылись в неизвестном направлении. Данные факты раскрыты по показаниям киллера Камчы Асанбека, имя которого в интересах следствия не раскрывается.

Кроме этого, в настоящее время ГКНБ КР проводятся соответствующие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и выявление причастности Камчы Асанбека и его преступных группировок к другим аналогичным преступлениям. О результатах которых будем информировать отдельно".


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URL: https://www.vb.kg/434111
Теги:
ГКНБ, Камчы Кольбаев, убийство
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