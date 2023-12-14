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В Бишкеке определили лучших гандболистов

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В Бишкеке определили лучших гандболистов. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, ежегодно учащиеся школы Октябрьского района участвуют в программе "Школьная лига".

В рамках программы завершились соревнования по гандболу среди юношей и девочек образовательных учреждений Октябрьского района. В турнире приняли участие 8 команд мальчиков и 8 команд девочек.

По итогам соревнований лучшими среди мальчиков стали:

1 место – команда школы №64;

2 место – команда школы №73;

3 место разделили школы №3 и №88.

Среди девочек:

1 место – команда школы №64;

2 место – команда школы №88;

3 место разделили школы №3 и №73.

"Школьная Лига" проводится с целью развития физической культуры и спорта в общеобразовательных школах района, широкой пропаганды и популяризации физической культуры, спорта и здорового образа жизни, привлечения школьников к регулярным занятиям спортом.

Помимо гандбола, программа "Школьная лига" в этом году включает в себя еще 11 видов спорта: мини-футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, шахматы, тогуз коргоол, настольный теннис, ордо, нормативы, бадминтон и дартс


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URL: https://www.vb.kg/434112
Теги:
спорт, Бишкек
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