Воспитанники СДЮШОР выиграли медали на турнире по армрестлингу в Москве

Воспитанники специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по теннису, паралимпийским и силовым видам спорта стали призерами XXIV открытого турнира по армрестлингу, посвященного "Международной декаде инвалидов" и 25-летию создания проекта "Золотой заяц". Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По результатам соревнований:

Камчыбек уулу Эрлан (весовая категория до 70 кг, категория с нарушением слуха) – 1-е место, правая рука;

Токтосун уулу Бекболсун (весовая категория до 60 кг, категория с нарушением опорно-двигательного аппарата) – 1-е место, левая рука, 1-е место, правая рука;

Евгений Нурматов (весовая категория до 90 кг, категория с нарушением зрения) – 2-е место правая рука, 3-е место левая рука.

Отметим, соревнования проходили с 8 по 11 декабря 2023 года в городе Москва (Российская Федерация). В турнире приняли участие около 700 человек из стран СНГ и регионов Российской Федерации.