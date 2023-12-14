Погода
$ 89.22 - 89.65
€ 95.52 - 96.52

Воспитанники СДЮШОР выиграли медали на турнире по армрестлингу в Москве

280  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Воспитанники специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по теннису, паралимпийским и силовым видам спорта стали призерами XXIV открытого турнира по армрестлингу, посвященного "Международной декаде инвалидов" и 25-летию создания проекта "Золотой заяц". Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По результатам соревнований:

Камчыбек уулу Эрлан (весовая категория до 70 кг, категория с нарушением слуха) – 1-е место, правая рука;

Токтосун уулу Бекболсун (весовая категория до 60 кг, категория с нарушением опорно-двигательного аппарата) – 1-е место, левая рука, 1-е место, правая рука;

Евгений Нурматов (весовая категория до 90 кг, категория с нарушением зрения) – 2-е место правая рука, 3-е место левая рука.

Отметим, соревнования проходили с 8 по 11 декабря 2023 года в городе Москва (Российская Федерация). В турнире приняли участие около 700 человек из стран СНГ и регионов Российской Федерации.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/434119
Теги:
армрестлинг, Москва, Бишкек, ЛОВЗ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  