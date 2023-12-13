Успейте получить 6 месяцев бесплатного Интернета + ТВ от Saima Telecom

До Нового года осталось совсем чуть-чуть. Успейте подключиться до 31 декабря и получите 6 месяцев интернета + ТВ абсолютно бесплатно.

Только представьте – целых 6 месяцев бесплатного интернета от Saima Telecom. Оплатите всего за 2 месяца и забудьте об оплате домашнего интернета до самого лета!

Проведите праздники весело с надежным проводным интернетом и интерактивным телевидением. Каждый месяц у вас дома:

скоростной проводной интернет до 70 мбит/сек; 200+ телеканалов интерактивного ТВ; управление эфиром телевидения онлайн; просмотр YouTube прямо с телевизора.

Прямо сейчас оставьте заявку на бесплатное подключение по телефону 0708 909 000 или по ссылке saimatelecom.taplink – мы работаем круглосуточно. Используйте уникальную возможность, количество новогодних комплектов ограниченно.

Включайте Saima, включайтесь по-новогоднему!

Бесплатные месяцы предоставляются на тарифе "Включай Saima 70 мбит/с + O!TV" при единовременной оплате за 1 и 12-ый месяц пользования. Акция доступна только для новых абонентов, физических лиц в период с 27.11.2023 по 31.12.2023. Акция не распространяется на жилмассивы "Ала-Тоо 3" и "Ак-Ордо". На дополнительно подключаемые сервисы AMEDIATEKA, START, О!КИНО - акционное предложение не распространяется. При расторжении договора авансовый платеж за 12-й месяц пользования не возвращается. ТВ-приставка предоставляется в ответственное хранение. Предложение ограничено. Лицензия ГАС при ГКИТиС КР N 03-292-KP от 24.11.2003.