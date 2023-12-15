ЕБРР направит 200 млн евро на развитие молодежного бизнеса в ЦА

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) запускает 7-летнюю программу "Молодежь в бизнесе", которая предусматривает финансирование на 200 млн евро для поддержки молодежного предпринимательства в Центральной Азии, сообщили Newshub.uz в пресс-службе банка.

Программа ориентирована на малый и средний бизнес, возглавляемый или принадлежащий молодым людям в возрасте от 18 до 35 лет. Она призвана обеспечить доступ к финансам для молодых предпринимателей в регионе и предусматривает кредитование через 20 партнерских финансовых организаций в Центральной Азии и Монголии.

Как уточняется, первые кредитные соглашения в рамках программы будут включать кредит в размере до 10 млн долларов "Хамкорбанку" (Узбекистан), кредит до 8 млн долларов "Шинхан Банк Казахстан", кредит в размере 4 млн долларов микрокредитной организации Монголии "Транскапитал" и кредит в размере до 2 млн долларов казахстанской микрофинансовой организации "Арнур Кредит".

По оценкам ЕБРР, очень немногие молодые люди в Центральной Азии имеют равные экономические возможности. Только около 10% из них имеют доступ к необходимому обучению и профессиональным знаниям, отмечают в банке.

Решение этого вопроса, как считают эксперты, имеет принципиальное значение для Центральной Азии, где на долю малого и среднего бизнеса приходится почти половина общей занятости и почти 40% регионального ВВП.

Источник: newshub.uz