Хирург Маманов: В Кыргызстане надо вводить страхование от врачебной ошибки

Отношения пациент-врач – одна из самых щепетильных, а порой и драматических тем в нашем здравоохранении. Почему порой медикам и пациентам сложно найти взаимопонимание и есть ли способы их примирить? Есть ли механизмы, защищающие пациентов от ошибок докторов? Можно ли стопроцентно быть идеальным врачом, профессия которого связана постоянно с большим уровнем риска. В хирургии надо рисковать? Каждая операция - риск? Врач имеет право на ошибку? На эти вопросы, касающиеся всех нас, в интервью vb.kg ответил известный в стране хирург-эндоскопист, главный врач ЮРФА-Клиник Нурдин Маманов.

- Начну с вопроса, надо ли в хирургии рисковать? Это, на мой взгляд, самый сложный вопрос. Рисковать надо. Но, как говорится, с оглядкой: рискуешь не своей жизнью, а чужой. Это, наверное, самая тонкая и самая сложная вещь, которой должен владеть хирург. Где остановиться? Какую меру ответственности можно взять на себя? Оправдание-то всегда можно найти. Но оправдаешься ли перед самим собой? И здесь нет никаких рецептов. И мерила никакого, по-моему, нет.

И, конечно же, в каждой операции есть риск. В одних большой, в других очень большой. Некоторые и вовсе за гранью риска. Немало случаев, когда в экстренном порядке поступают тяжелейшие больные, например, с внутренним кровотечением. И, если ты не сделаешь операцию, то человек может погибнуть. Хотя есть риск, что он может остаться и на операционном столе. А порой поступают вообще безнадежные больные. Учитывая, что больше ничего не остается, рискуем, оперируем их. Это все-таки шанс на спасение. Есть случаи, когда риск оказался оправданным.

И когда операция прошла успешно, как говорится, всем смертям назло, то трудно словами даже передать радость всей команды, которая боролась за жизнь и победила. Но даже если это и не экстренный случай, а новая операция, к которой готовился, но еще ни разу не проводил, - это тоже большой риск. Как известно, в медицине постоянно меняются технологии, методы хирургических вмешательств. Хирурги, что называется, постоянно работают, мягко говоря, в напряге. Помню, как мы, например, начинали бариатрические операции. В самом начале нашей бариатрической практики приглашали специалистов, проходили стажировку на рабочем месте. И в конце концов решились, провели такую операцию самостоятельно, причем пациентке из другой страны, и женщина осталась очень довольна.

Но ведь случаются и врачебные ошибки…

- Я понял, о чем вы хотите спросить. Люди считают, что хирург должен работать без права на ошибку. Да, это правильно, но не всё зависит только от профессионализма и опыта самого специалиста. Наукой доказано, что в причинах развития осложнений во время и после операций существуют три главных фактора. Первый - это, безусловно, недостаточная квалификация хирурга. Второй - это позднее обращение самого пациента за помощью, когда болезнь протекает уже в запущенной стадии, или же это пациент пожилого возраста, когда в разы возрастают риски различных заболеваний. А у некоторых людей их целый букет, в результате при наркозе у такого больного может остановиться сердце. К третьему фактору относится запущенность болезни.

Существуют также неизлечимые болезни. К сожалению, если случаются летальность или осложнения, у нас в обществе принято считать, что виноват врач, а, по сути, как говорится в медицинской литературе и в науке, обязательно должны учитываться все три фактора. Врач вообще может быть не виноват. Он понимает, что всё сделал правильно, но морально чувствует свою вину. На него начинают нападать родственники, руководство тоже, как правило, против него. Но так неправильно: считать виновным одного только хирурга. Медицина – не математика, подогнать каждого больного под один знаменатель невозможно. Во время операции или спустя какое-то время могут начаться осложнения. Но хирург в любой момент должен быть готов к ним, чтобы опять же вовремя прийти на помощь.

Другое дело, когда ошибка произошла из-за халатности врача. Есть еще такое явление в нашей медицине. В этом случае медработник должен нести полную ответственность, согласно закону.

Как вы относитесь к страхованию от врачебной ошибки, которое пока в единичных случаях уже применяется в Кыргызстане?

- Эту тенденцию я поддерживаю. Поддерживаю работу Медицинского профсоюза Кыргызстана под руководством Бермет Барыктабасовой. МПК поставил своей целью защиту врачей, здесь создаются свои комиссии, проводятся собственные разбирательства и это очень правильно. Нам такие сообщества нужны, и я сам готов всячески содействовать и работать в этом направлении, чтобы данный профессиональный союз развивался.

Мы обсуждали эту тему с банковскими страховыми компаниями, но вопрос так и не решился окончательно, потому что страховые компании страхуют только отдельную часть, но не всю проблему в целом. Мой коллега анестезиолог тоже уверен в том, что нужно страхование. Он говорит, что хирургам в случае осложнения можно провести повторную операцию и таким образом решить проблему, а ошибки анестезиолога, непростительны – человек может остаться в коме или не проснуться. Мой коллега анестезиолог тоже работает в постоянном напряжении.

Как достичь взаимопонимания между медиками и пациентами?

- Всё должно начинаться именно с взаимопонимания. Пациент приходит к врачу, консультируется, общается, и у него должно быть к нему доверие. В бариатрической хирургии так и говорят пациенту, если не доверяете врачу, то лучше откажитесь и не делайте эту операцию. Ожирение - это же не экстренная ситуация.

Лечение – это совместное дело врача и пациента. Если у пациента нет приверженности к результатам лечения вместе с врачом, то не надо делать такие операции, иначе могут быть плачевные последствия. Пациент обязательно заявит, что он заплатил большие деньги, но не получил того, на что рассчитывал. Не может и не должно быть так, что только врач должен нести ответственность за здоровье пациента. Последний сам тоже в ответе за него.