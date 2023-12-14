Акыйкатчы и посол Нидерландов обсудили вопросы по правам человека

Акыйкатчы КР Джамиля Джаманбаева и посол Нидерландов в Кыргызстане Нико Шермерс провели встречу. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчы.

Встреча состоялась в Бишкеке в здании Института Омбудсмена КР.

Во время встречи стороны обсудили усиление взаимодействия между Кыргызской Республикой и Королевством Нидерландов по вопросам прав и свобод человека.

Акыйкатчы Кыргызстана и посол Нидерландов достигли взаимопонимания по всем вопросам, касающимся защиты прав граждан двух стран согласно общепризнанным принципам и международному праву.

Джамиля Джаманбаева подчеркнула, что Институт Омбудсмена КР ведет интенсивную работу по защите прав граждан и за пределами страны.

"Наше сотрудничество может принести положительные плоды в сфере соблюдения прав и свобод человека. В настоящее время Институт Омбудсмена усиливает сотрудничество с правозащитными институтами других стран для совместного и оперативного решения задач, ведь права человека не имеют границ.

Мы также заинтересованы в сотрудничестве с национальным омбудсменом Королевства Нидерландов, так как хотим изучить практику экспертов в сфере прав человека в Королевстве Нидерландов.

В настоящее время Институт Омбудсмена сосредоточен на выявлении систематических нарушений прав человека, а также активно продвигает идею полного соответствия международным стандартам прав и свобод человека нормативной правовой базы в КР. Кроме этого, нами уделяется особое внимание в части реализации взятых страной обязательств перед международными организациями в сфере защиты прав и свободы человека", - отметила Омбудсмен КР.

Нико Шермерс выразил уверенность, что сотрудничество в сфере защиты прав и свободы человека выйдет на новый уровень.

"Огромная честь находится здесь, у вас в институте. После своего назначения послом Нидерландов в Кыргызстане ваш институт первое учреждение, которое я посетил. Это показывает отношение Королевства Нидерландов к правам человека. Сейчас в Кыргызстане проводят акции против насилия. Акции против гендерного насилия актуальны во всем мире. Я тоже сегодня надел оранжевый галстук в знак поддержки этой акции "16 дней против гендерного насилия"", - отметил посол.

Посол Нидерландов добавил о важности роли омбудсмена.

"Даже лучшее правительство делает ошибки или не видит каких-либо нарушений. Именно поэтому всегда нужен омбудсмен, который будет защищать права граждан. И это огромная ответственность, так как вы должны действовать независимо от правительства. Иногда приходится даже критиковать его. Но это подчеркивает вашу важность. Именно с этой точки зрения мне было очень важно посетить ваше учреждение, чтобы узнать, какие перед вами стоят приоритеты и вызовы. Мы понимаем, что на вас лежит высокая ответственность. В свою очередь мы открыты и готовы оказать поддержку по вопросам защиты прав граждан наших стран", - сказал посол.