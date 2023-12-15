Портрет Айтматова передали в библиотеку имени Маяковского в Санкт-Петербург

Празднование 95-летия со дня рождения Чингиза Айтматова в Санкт-Петербурге, как и полагается в культурной столице России, превратилось в настоящее культурно-просветительское мероприятие "Айтматовские чтения",

Каждый из пришедших рассказал "о своем" Айтматове, даже приветственные слова звучали душевно и были похожи больше на признания в любви и уважении таланта.

Так, заместитель директора Центральной городской публичной библиотеки имени В.В. Маяковского Санкт-Петербурга Лариса Викентьева рассказала о феномене писателя Чингиза Айтматова, который с каждым годом обретает все больше читателей и почитателей.

Начальник Управления стран СНГ и регионов РФ Комитета по внешним связям Санкт- Петербурга Иван Бодак прочел приветственное слово от имени председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгения Григорьева.

Генеральный консул Кыргызской Республики в Санкт-Петербурге Алтынай Сакеева поблагодарила за память и уважение к писателю. В свою очередь глава представительства мэрии Бишкека в Санкт-Петербурге Вячеслав Красиенко передал в дар библиотеке портрет писателя.

Сестра Чингиза Айтматова Роза Торекуловна рассказала о страницах семейной истории, связывающих их семью с Санкт-Петербургом.

"То, что проходит в Санкт-Петербурге и на таком высоком уровне, это, конечно, очень приятно для семьи, для кыргызского народа. Спасибо, что вы изучаете его творчество, приобщаете к нему молодое поколение", - сказала она.

Доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений на постсоветском пространстве Факультета международных отношений СПбГУ Анастасия Зотова посвятила своей доклад дипломатической миссии писателя.

Выступление профессора кафедры русской литературы филологического факультета РГПУ имени А.И. Герцена Черняк Марии Александровны на тему "Путь к истине – повседневный путь к совершенству…" многих ошеломило особым взглядом на привычные казалось бы книги, и вызвало у многих желание еще раз перечесть такие близкие и знакомые произведения.

Доклад президента Фонда поддержки офицеров запаса государственной безопасности, кандидата политических наук писателя Сергея Раца о раннем литературном творчестве Чингиза Айтматова на примере повести "Белый пароход" стал по сути одой в честь поколения детей войны.

Хранитель кыргызского фонда отдела национальных литератур Российской национальной библиотеки Лариса Танова поделилась своими наблюдениями об актуальности творчества Чингиза Айтматова, и прочла даже отрывки из детских воспоминаний писателя.

До слез растрогало художественное чтение рассказа Чингиза Айтматова "Солдатёнок" актрисы Государственного Молодежного театра на Фонтанке Василины Кирилловой, в том числе и чтение монолога "Толгонай" студентки факультета журналистики СПбГУ Тахмины Калманбетовой.

Символично, что вечер завершило выступление вице-президента Кыргызской национально-культурной автономии Санкт- Петербурга - кыргызской диаспоры Жумгала Акматова, который рассказал, как произведения писателя соединяют людей, города, и страны.

"Каждое произведение Чынгыз Айтматова - призыв оставаться человеком во все времена, в любой точке мира и стремиться быть лучше и чище", - сказал он.