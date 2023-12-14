Задержан сотрудник ГНС за поборы с торговцев рынка "Орто-Сай"

ГКНБ КР в ходе проводимых мероприятий по выявлению коррупционных проявлений в системе налогового администрирования были выявлены факты злоупотребления должностным положением, выраженные в систематических незаконных поборов денежных средств с торговцев рынка "Орто Сай" сотрудниками УГНС по Октябрьскому району Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что сотрудник УГНС по Октябрьскому району г.Бишкек С.Э.М., несмотря на возложенные на него функциональный обязанности по сбору местных налогов, в целях личного обогащения занимался незаконным побором денежных средств с торговцев рынка "Орто-Сай", тем самым создав условия для уклонения налогов со стороны предпринимателей.

Указанные действия сотрудников ГНС вызывают недовольство со стороны торговцев рынков и в целом оказывают негативное влияние на проводимую налоговую реформу, в том числе по внедрению ККМ.

13 декабря 2023 года на основании собранных материалов в рамках возбужденного уголовного дела задержан и водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек сотрудник УГНС по Октябрьскому району С.Э.М..

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех причастных к данному преступлению лиц и по определению ущерба, причиненного государству.