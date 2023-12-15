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В Бишкеке подведут итоги конкурса "РФ и КР: территория дружбы и доверия"

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15 декабря в Бишкеке подведут итоги международного конкурса по истории "Россия и Кыргызстан: территория дружбы и доверия". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, общественный фонд "Международный институт развития коммуникаций - МИР Восток" (Бишкек) в партнерстве с Национальным исследовательским институтом развития коммуникаций (Москва) проводит конкурс среди учителей и учеников школ Кыргызстана. Конкурс задуман как площадка для обсуждения историко-культурных связей России и Кыргызстана, вклада обеих стран в формирование дружественных и добрососедских отношений, сохранения истории совместных успехов и достижений, общей исторической памяти.

Организационному комитету поступило более 120 заявок для участия в международном конкурсе из всех областей Кыргызской Республики. Члены жюри в течение нескольких месяцев работали над оцениванием заявок и видеоматериалов из самых разных городов и сел страны, чтобы выявить финалистов, а затем призеров и победителей конкурса по двум номинациям – "Лучший открытый урок", "Лучший школьный проект".

15 декабря 2023 года в Кыргызском национальном университете им. Ж. Баласагына в Бишкеке состоится торжественная церемония награждения победителей конкурса с участием государственных, общественных деятелей, а также деятелей науки, образования, культуры и искусств Кыргызской Республики. Уникален также призовой фонд Международного конкурса, о котором будет объявлено на церемонии награждения.

Данный проект Фонда "МИР Восток" имеет высокую общественную и образовательную значимость, так как он способствует обмену опытом в сфере образования между Кыргызстаном и Россией, подчеркивает большую роль науки, культуры и просвещения в развитии двустороннего гуманитарного сотрудничества. "Подобные мероприятия не только стимулируют учителей нашей Кыргызской Республики инициировать школьные исторические проекты, направленные на поддержание дружественных отношений с Россией, но также развивают творческий потенциал учеников и методическую подготовку педагогов общеобразовательных организаций", – комментирует Эрик Исраилов, директор Фонда "МИР Восток".


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URL: https://www.vb.kg/434142
Теги:
вуз, образование, Россия, сотрудничество, Кыргызстан, история
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