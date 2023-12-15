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Кыргызское небо под надежной защитой объединенной системы ПВО

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- ВБ
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Единая система противовоздушной обороны со странами-членами ОДКБ, куда входит Кыргызстан, фактически создана. Об этом заявил глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу. По его словам, система была сформирована после того, как Россия заключила соответствующие двусторонние соглашения с каждым из государств объединения. Соглашение с Кыргызстаном вступило в силу 2 ноября этого года. Основное назначение единой системы ПВО - раннее обнаружение средств воздушного нападения противника.

Российская военная база "Кант" является главным объектом единой системы ПВО ОДКБ. В свете эскалации ситуации на Ближнем Востоке Россия приняла решение разместить на военной базе в Канте системы ПВО дальнего радиуса действия, в частности, 3PK C-400 "Триумф" или C-300 "Фаворит".

"Много лет Кыргызстан и Россия сотрудничают по линии пограничных войск. Российские пограничники оказывают помощь нашим. Это, так называемая, пограничная группа. Также у нас налажена хорошая работа между военными ведомствами Российской Федерации и Кыргызской Республики. В рамках этой поддержки РФ оказывает нам помощь в виде военной и другой техники. Обучает наших военных в своих академиях. Мы изучаем одну и ту же военную науку, у нас единое воспитание и мышление. Мы - кыргызстанцы и россияне - одинаково готовы защищать Отечество, поскольку нас взрастили люди, победившие фашизм. Мы своих детей, внуков воспитываем по примеру своих родителей, как они нас воспитали. Пока мы живы, мы это сохраним", - говорит ветеран Вооруженных сил Кыргызской Республики и военный правозащитник, полковник в отставке Анвар Сартаев.

Кыргызстан расценивает свое членство в ОДКБ как ключевой фактор сохранения стабильности и порядка в стране. Защита от экспорта "цветных революций", которая также входит в число основных задач ОДКБ, является особенно актуальной для республики с учетом событий ее истории в последние десятилетия.

Россия остается неоспоримым партнером Центральной Азии и, в частности, Кыргызстана в сфере безопасности. Для достижения этой цели российская сторона вкладывает немало средств и усилий, тем самым выступая гарантом стабильности в регионе.

Она и раньше защищала страны региона. К примеру, до 2000-х годов в Туркменистане и Таджикистане граница охранялась российскими пограничниками. Наш стратегический партнер сыграл свою роль и в баткенских событиях 1999 года.

Помниться, первый президент Кыргызстана заявлял, что нашей стране армия не нужна. В итоге в 90-е годы в Кыргызстане произошел крупнейший отток офицерских кадров и распродажа имеющейся на балансе техники. Следствием этих бездумных действий и стал прорыв боевиков Исламского движения Узбекистана в республику со стороны Баткена. Тогда первой на помощь Кыргызстану пришла именно Россия. Она в оперативном порядке оказала стране необходимую военно-техническую поддержку.

Столкнувшись с угрозой со стороны международного терроризма, руководству страны, пришло понимание, что республика не в силах справиться с этим самостоятельно. Тогда власти Кыргызстана обратились к России с предложением о размещении авиабазы на своей территории. В 2003 году вопрос был решен. Надо сказать, что с точки зрения защиты от внешней угрозы - это было лучшим решением руководства нашей страны.

На сегодня Россия остается главным нашим военным союзником, обеспечивает надежное прикрытие рубежей страны с воздуха, противостоит угрозам вторжения извне, в том числе со стороны сил международного терроризма и радикального исламизма.

И пусть со дня вторжения террористов в Баткенскую область прошло без малого четверть века, Кыргызстан и Россия продолжают ежедневно сталкиваться с новыми вызовами и угрозами. И в решении этих вопросов военнослужащие наших стран стоят плечом к плечу, в то время как авиабаза обеспечивает безопасность Кыргызстана и государств-участников ОДКБ с воздуха.

Она имеет огромное значение в укреплении военной составляющей нашей республике. В современном мире, в котором развертывается сложная геополитическая борьба, идут противоречивые процессы, присутствие авиабазы в Канте - это главный фактор влияния на мировое сообщество и главный гарант нашей безопасности. Так, что наличие российской базы в КР - это вопрос не только безопасности, но и сохранения нашего суверенитета. С опорой на авиабазу и при ее помощи достигаются важные стратегические цели, которые имеют сугубо оборонительный и антитеррористический характер. Самыми важными из них являются поддержание стабильности и мира в центральноазиатском регионе.

Важно также понимать, что авиабаза ОДКБ в Канте - это не только военный компонент, но и элемент дружбы. Таким образом Россия помогает Кыргызстану. Фактически наличие авиабазы "Кант" в нашей стране является инструментом внешней политики обоих государств, реализуемой во всех сферах.


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URL: https://www.vb.kg/434146
Теги:
Россия, армия, Кыргызстан
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