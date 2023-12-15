Сотрудники ГУВД города Бишкек угостили горячим чаем работников "Тазалык". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на улице минусовая температура, но не смотря на наступившие морозы с раннего утра и до позднего вечера, работники "Тазалык" проводят работу по очищению проезжай части и тротуаров столицы от снега и держат город в чистоте. Тем самым создают безопасные условия для наших горожан и гостей столицы.

"В свою очередь, сотрудники столичной милиции решили согреть горячим чаем и угостить булочками, тем самым поблагодарить их за бесценный труд.

Отметить, что эта добрая акция стартовала с прошлого года. В 2022 году было оказано внимание работникам МП "Бишкек Зеленхоз".

Призываем горожан поддержать инициативу и не оставаться в стороне", - говорится в сообщении ведомства.