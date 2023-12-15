Погода
$ 89.12 - 89.63
€ 96.62 - 97.63

Сотрудники ГУВД города Бишкек угостили горячим чаем работников "Тазалык"

191  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудники ГУВД города Бишкек угостили горячим чаем работников "Тазалык". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на улице минусовая температура, но не смотря на наступившие морозы с раннего утра и до позднего вечера, работники "Тазалык" проводят работу по очищению проезжай части и тротуаров столицы от снега и держат город в чистоте. Тем самым создают безопасные условия для наших горожан и гостей столицы.

"В свою очередь, сотрудники столичной милиции решили согреть горячим чаем и угостить булочками, тем самым поблагодарить их за бесценный труд.

Отметить, что эта добрая акция стартовала с прошлого года. В 2022 году было оказано внимание работникам МП "Бишкек Зеленхоз".

Призываем горожан поддержать инициативу и не оставаться в стороне", - говорится в сообщении ведомства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/434151
Теги:
Тазалык, Бишкек, Добро, милиция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  