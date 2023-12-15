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В Кыргызстане стартовал второй Народный курултай

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В Бишкеке стартовал второй Народный курултай государственного масштаба с участием президента Садыра Жапарова.

Отметим, в мероприятии также принимают участие спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев, председатель кабинета министров Акылбек Жапаров, члены кабмина, государственные и муниципальные служащие.

Народный сектор состоит из 700 делегатов, из них 640 делегатов со всех регионов республики, 30 делегатов от этнических групп и 30 от трудовых мигрантов за рубежом.

Участники собрания обсудят итоги первого Народного курултая и ряд актуальных вопросов. По итогам будет принята резолюция второго Народного курултая.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/434152
Теги:
курултай, президент, Бишкек, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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