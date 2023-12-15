O!Store объявляет скидку на смартфоны Infinix и дарит подарки

С 15 декабря во всех магазинах O!Store на смартфоны Infinix объявлена праздничная скидка -24%, а каждый покупатель может выбрать себе подарок на сумму скидки!

Ловите возможность обзавестись новым смартфоном с нужными аксессуарами или гаджетами под Новый год.

Смартфоны бренда Infinix – это смартфоны, которые нравятся кыргызстанцам за передовые технологии, стильный дизайн, яркие цветовые решения и доступность. Они отвечают всем требованиям времени: долго держат заряд, имеют, как правило, несколько камер, дополнительный слот для второй SIM-карты, а также возможность увеличить память телефона флешкой microSD.

Все смартфоны можно приобрести в рассрочку без первоначального взноса и переплат. Подробную информацию об акции можно уточнить по номеру 0705007000 или на сайте ostore.kg.

Спешите, количество товара ограничено.

Акция действует с 15 декабря 2023 года по 14 января 2024 года. На все смартфоны Infinix предоставляется скидка в размере 24%, на сумму которой клиент может выбрать в подарок аксессуары и/или гаджеты. Если стоимость подарка превышает сумму скидки, то разница его стоимости и суммы скидки подлежит доплате. Смартфоны сертифицированы. Кредит предоставляет ОАО "Дос-Кредобанк", который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО "Дос-Кредобанк" НБ КР № 037.

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