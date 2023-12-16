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Зачем Запад натравил энпэошников на руководство Кыргызстана?

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- ВБ
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Коллективный Запад считает, что вправе лезть в чужие внутриполитические дела. Мы - кыргызстанцы не раз ощущали это на своей шкуре, когда американцы и европейцы "протаскивали" свои законодательные инициативы, подключая поддержку подконтрольных СМИ и армии НКО.

Сейчас Кыргызстан снова оказался под давлением со стороны "западных партнеров". Причина - попытка руководства страны взять под контроль деятельность некоммерческих организаций, получающих финансирование от иностранных доноров.

В конце октября депутаты Жогорку Кенеша приняли в первом чтении поправки в закон "О некоммерческих организациях" и в Уголовный кодекс. Согласно этому законопроекту, иностранным представителем считается НКО, которое получает деньги от других государств и пытается воздействовать на политическую деятельность и общественное мнение в интересах иностранных источников. Предлагаемые поправки требуют от энпэошников показывать источники финансирования, а также вводят уголовную ответственность за создание или участие в некоммерческой организации, которая "побуждает отказываться от исполнения гражданских обязательств". Наказание предусмотрено в виде штрафа от 50 тысяч до 100 тысяч сомов (от $600 до $1120 долларов) или лишения свободы до 10 лет.

Рассмотрение этого нормативного акта вызвало бурное негодование, так называемых, гражданских активистов Кыргызстана, работающих на интересы и за деньги Запада. Представители НПО вместе с рядом СМИ, финансируемых США и ЕС, начали масштабную информационную кампанию против принятия законопроекта.

Если говорить откровенно, за всю историю независимости Кыргызстана, ни один законопроект, кроме вышеназванного, не подвергался такой массированной атаке со стороны иностранных "правозащитников" и даже "авторитетных" международных организаций. Отказаться от него правительство призывали в ООН, ЕС, ОБСЕ и Венецианской комиссии. В адрес Бишкека звучали угрозы о сворачивании либо полном прекращении различных международных проектов в случае его принятия. Правозащитные и прочие организации буквально закидали правительство Кыргызстана обращениями с требованием отозвать закон об иноагентах, пугая сокращением объема иностранных инвестиций в экономику Кыргызстана.

"‎Конечно, НКО нужно контролировать, как это происходит во всех странах мира. Если мы оставим им все это в поле пропаганды, зачем тогда нужно государство? Во всех странах мира государство выстраивает свою идеологию, свою политику. А если мы позволим НКО продвигать свою идеологию, то у нас получится анархия", - говорит политолог Бакыт Бакетаев.

По его словам, государство может и должно контролировать НКО, поскольку народ доверяет власти свои полномочия.

"А как НКО хотели? Бесконтрольно проводить свою пропаганду? Мы видим сегодня, как они дезинформируют население. Дают часть правды, а с ней и откровенную ложь. В этом их уже неоднократно уличали. Поэтому, конечно, государство должно контролировать, какую НКО дают информацию, какую цель преследуют, что они хотят и т.д.", - считает эксперт.

Принятие новой редакции закона "О некоммерческих организациях" должно упорядочить деятельность организаций, которые действуют в Кыргызстане в интересах других стран. Но, прежде всего, этот документ должен стать препятствием для расширения деятельности в стране фонда Сороса. В августе 2023 года этот фонд объявил о том, что сворачивает свои программы в Евросоюзе и намерен развивать больше проектов в других странах, включая Кыргызстан.

Ничего хорошего от такого заявления кыргызстанцам ждать не стоит, поскольку именно Фонд Сороса считается главным заказчиком и спонсором "цветной революции" 2005 года положившей начало дестабилизации в республике в последующие годы.

Кстати, свою зловещую роль фонд американского миллиардера Джорджа Сороса сыграл и в событиях на Украине. Это подтверждают документы, полученные хакерами "Киберберкута", еще в 2015 году взломавшими сервер администрации тогдашнего украинского президента Порошенко. В скачанных файлах была стратегия работы на Украине и фрагменты личной переписки Порошенко с Соросом, в которой последний давал рекомендации о том, "как обустроить жизнь в этой стране".

В нашей стране "соросята" тоже чувствуют себя абсолютно уверенно. Программы реализуют те же, что на Украине и в других странах. Что-то по здоровью, но на один проект в общественном здравоохранении приходится несколько в других сферах: образовательная программа для продвижения "норм и инструментов управления поликультурной и полиэтнической образовательной средой", "Гражданское участие" - для вовлечения "граждан в построение конструктивного диалога власти и общества", "Развитие СМИ" - поддержка независимых СМИ и "системная работа с партнерами в целях защиты свободы слова и формирования и поддержания свободного информационного пространства", информационная программа, поддержка журналистских расследований и так далее.

Цель всех этих программ - сформировать общественную прослойку, которая будет служить интересам Запада и решать в нашей стране задачи своих хозяев. Как сегодня это делают НКО, которые всеми силами бьются за разрыв отношений Кыргызстана и Россией. Всем этим энпэошникам, как и их заокеанским хозяевам, плевать на экономическое развитие республики и, тем более, на положение простых кыргызстанцев. Поэтому сегодня они стремятся снести нынешнюю власть КР, которая твердо нацелилась на сотрудничество с РФ во благо страны и ее граждан.


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URL: https://www.vb.kg/434164
Теги:
НПО, Кыргызстан
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