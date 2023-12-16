"В Китае стали больше готовить специалистов со знанием кыргызского языка"

С большим вдохновением изучают язык Поднебесной ученики школы-гимназии №69 и школы-гимназии №31 в Бишкеке, которые от правительства Китая получили в подарок современные интерактивные доски и книги. Подарила их на торжественном мероприятии, организованном по этому поводу в школе-гимназии №69, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в КР Ду Дэвэнь.

Как сказали учащиеся и учителя, мультимедийное оборудование позволит сделать обучение более интересным. И действительно во время открытого урока по китайскому языку гостям продемонстрировали, с каким интересом учащиеся постигают предмет благодаря подаренной интерактивной доске. В свою очередь познания учеников в китайском языке произвели впечатление на Посла Ду Дэвэнь, которая отметила этот момент в своем выступлении.

"Ваши дети сегодня гораздо лучше говорят на китайском языке, чем прежние школьники. И не удивительно, что больше ваших выпускников стали учиться в вузах Китая. Мы всегда поддерживаем школы Кыргызстана. В прошлом году через фонд первой леди мы оказали помощь 20 школам по всей республике. Тогда я убедилась, что изучение языка намного эффективнее с помощью интерактивных панелей - сказала она. - Хочу заверить, что стипендиальных программ для обучения в вузах КНР станет больше как на государственном уровне, так и на уровне местных властей. К примеру, Синьцзян-Уйгурский автономный район выделит 20 мест для ваших студентов, как и провинция Шаньси. Думаю, скоро и другие регионы КНР активизируются в этом направлении".

По словам госпожи Посла, в Китае также стали больше готовить специалистов со знанием кыргызского языка. В посольство уже приехал первый дипломатический работник со знанием вашего языка. "Кыргызстан и Китай являются близкими соседями и поэтому народы двух стран должны знать и уважать язык друг друга", - добавила она.

Вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева поблагодарила госпожу Ду Дэвэнь за помощь, оказываемую системе образования города и страны в целом.

"Нам приятно видеть вас именно в той школе, которая одна из первых в 2004 году ввела в программу обучения китайский язык. А в 2011 году в ней был открыт класс Конфуция. Сегодня в школе преподают два волонтера из Китая, которые обучают учащихся по инновационным методикам. Благодаря поддержке посольства более 100 выпускников этой школы обучаются сегодня в Китае по грантовой программе", - сказала она.

Напомним, в Кыргызстане созданы 4 института Конфуция, более 20 классов Конфуция, в которых обучаются ежегодно около 4 тысяч кыргызстанцев. Каждый год китайское правительство предоставляет почти 400 квот для наших студентов на обучение в вузах Китая. Сегодня почти 5 тысяч студентов получают знания в университетах Китая.