В общественном транспорте Бишкека будут выявлять "зайцев"

В рамках внедрения безналичного расчёта будут проверять оплату за проезд в общественном пассажирском транспорте Бишкека сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Данные меры принимаются в целях выявления безбилетников "зайцев", которые "якобы оплатили" за проезд безналичным образом (выборочно будут проверяться карты "Тулпар", смартфоны по всем видам оплаты в разделе "история платежей").

Отметим, что законопроект о внесении изменений в Кодекс о правонарушениях уже вынесен на общественное обсуждение, согласно этому, планируется штрафовать за неуплату проезда и провоз багажа на 1000 сомов.

Дорогие горожане! Пожалуйста, проводите оплату безналичным расчётом картой либо через qr-код, только при вашей поддержке сможем сделать транспортную инфраструктуру лучше.