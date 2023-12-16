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В общественном транспорте Бишкека будут выявлять "зайцев"

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В рамках внедрения безналичного расчёта будут проверять оплату за проезд в общественном пассажирском транспорте Бишкека сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Данные меры принимаются в целях выявления безбилетников "зайцев", которые "якобы оплатили" за проезд безналичным образом (выборочно будут проверяться карты "Тулпар", смартфоны по всем видам оплаты в разделе "история платежей").

Отметим, что законопроект о внесении изменений в Кодекс о правонарушениях уже вынесен на общественное обсуждение, согласно этому, планируется штрафовать за неуплату проезда и провоз багажа на 1000 сомов.

Дорогие горожане! Пожалуйста, проводите оплату безналичным расчётом картой либо через qr-код, только при вашей поддержке сможем сделать транспортную инфраструктуру лучше.


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URL: https://www.vb.kg/434166
Теги:
мэрия, Бишкек, общественный транспорт
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