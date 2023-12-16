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Президент ломает хребет кыргызской элите

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- Канат Кожоев
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Продолжать терпеть ее отношение к собственному народу – преступно перед будущими поколениями и государством.

В слово "элита" почему-то вкладываются совершенно разные смыслы, когда речь идет о растениях и животных – и о людях. Применительно к растительно-животному миру элита – это нечто лучшее, пригодное для разведения и воспроизводства. А элита в социологии и политологии – группа людей, занимающих высокие руководящие должности. Видимо, само собой предполагается, что у руля общества и государства стоят лучшие из лучших…

В Кыргызстане повелось так, что на руководящих должностях зачастую оказывались далеко не элитные граждане. Более того: даже такое сомнительное понятие элиты в головах кыргызстанцев давно сменилось совсем уж извращенным. Последние десятилетия элитой было принято считать тех, у кого переполнены карманы и есть реальная возможность влиять на ход событий в стране.

Кыргызская элита – воры в законе; сросшиеся с криминалитетом чиновники и правоохранители на должностях; наживающие огромные состояния базаркомы и прочие "сливки общества". Уважаемые, почитаемые, неподсудные, недосягаемые даже для критики.

Райымбек Ысмайылович Матраимов (мало кто из рядовых кыргызстанцев помнит его полные анкетные данные, отчество и фамилия этого человека обычно заменялись емким словом "миллион"). Как записано в Википедии – "кыргызский политик". Занимавший весьма высокий пост в Государственной таможенной службе, а после ставший фигурантом одного из самых громких скандалов в политической истории Кыргызстана в связи с крупномасштабным делом об отмывании денег.

Фигурантом скандала стал, а фигурантом уголовного дела – нет. Долгое время народ был уверен: кто ж его посадит, он же памятник! Фамилия Матраимова произносилась почти шепотом, хотя всем давным-давно были известны его грандиозные аферы. Известны они были и экс-президенту Сооронбаю Жээнбекову, когда в ответ на вопросы журналистов относительно Матраимова он разводил руками: "Дайте факты!"

Да вот же они, факты, лежат на поверхности. Райым-миллион никогда особо и не таился. Отлично понимал, что прятаться ему нет никакого резона: он – элита. Один из лучших людей Кыргызстана. Его не тронут.

Камчыбек Кольбаев (больше известный как Коля-киргиз). Криминальный авторитет, хорошо известный в определенных кругах далеко за пределами Кыргызстана. Если за рубежом он был известен именно в определенных кругах и именно как вор в законе – в Кыргызстане он слыл весьма уважаемым господином. Через которого за умеренную плату можно решить любой вопрос, который не удавалось решить через соответствующие службы и правоохранительные органы. К которому на поклон в поисках справедливости (как они ее понимают) шли и бизнесмены, и менты, и чиновники. Который даже в моменты его периодических посадок (когда совсем уж "путал берега") держался истинно по-королевски, осознавая: никуда не денутся, выпустят, еще и извинятся.

Не случайна та паника, которая охватила бОльшую часть гражданского общества в связи с кончиной Кольбаева: очень многие почувствовали себя реально осиротевшими. Как же так – был Коля – и нет Коли… А не рухнет ли теперь вся государственная система?..

Такой же ныне покойный Рысбек Акматбаев – предшественник Кольбаева на посту главного по криминалу. Тоже элита! И элита тоже почти политическая: если бы Акматбаева "вовремя" не застрелили, он непременно стал бы депутатом (уже почти прошел). А там, глядишь, и в президенты бы выбился.

Аскар Салымбеков, Мелис Мырзакматов, Чолпон Султанбекова, Турсунтай Салимов, Курманбек Байтереков, Камчыбек Жолдошбаев, Кубатбек Байболов, Эльвира Сурабалдиева, Чынгыз Алканов и прочие богатейшие базаркомы – тоже элита. Эти элитарии, по словам Камчыбека Ташиева, сдают контейнеры в аренду по 300 тысяч сомов в месяц, не создав для простых арендаторов элементарных условий и уклоняясь от уплаты налогов. Они же выгнали рядовых арендаторов на митинги против ККМ, хотя введение этих аппаратов невыгодно больше всего именно крупным базаркомам.

Судьи и адвокаты – тоже элита. "За этот год мы поймали пять судей, - рассказывал глава ГКНБ. – А в нашей стране 500 судей имеются. Они ежемесячно принимают 1000 решений. Многие эти решения принимаются за взятки. А адвокаты в нашей стране стали передатчиками взяток".

Чего уж скрывать – многие молодые люди в Кыргызстане идут учиться на юриста с одной-единственной целью: попасть в "элиту". То есть ходить в красивом мундире или судейской мантии, грести деньги и пользоваться сомнительным уважением у сограждан…

Буквально на днях ГКНБ выявил факты систематического злоупотребления служебным положением со стороны председателя Конституционного суда Эмиля Осконбаева и приближенных к нему судей. Эти уважаемые элитарии скрывали официальные письма, приглашавшие судей в заграничные командировки, и использовали их в личных целях – для того, чтобы их родные и близкие имели возможность кататься за рубеж. Казалось бы – ну неужели высокопоставленный судья при его доходах (и официальных, и теневых) не в состоянии отправить брата-свата за границу за собственные деньги? Однако элита есть элита. Она живёт по собственным принципам и понятиям. Закона для нее не существует…

По крайней мере не существовало до недавнего времени. Потому-то сейчас кыргызские элиты и взбунтовались, воспринимая реформы Жапарова чуть ли не как гражданскую войну. Президент якобы пошел против собственного народа! А он не против народа, как раз наоборот. В какой-то момент Садыр Жапаров оказался первым кыргызским президентом, который понял: еще немного – и страна разрушится полностью. Разрушится этими самыми элитариями, много лет подтачивающими ее изнутри.

За годы независимости в Кыргызстане сменилось несколько президентов. А ситуация в стране не менялась. Просто потому, что каждая новая смена власти представляла собой всего лишь передел собственности. Каждый последующий глава государства прекрасно уживался с кыргызской элитой и играл по ее правилам и на ее условиях.

С приходом Жапарова никто из элитариев поначалу не беспокоился. И напрасно. Он пришел не для того, чтобы пересидеть президентский срок, ни с кем не ссорясь и потихоньку набивая собственную мошну. У него цели другие. Вытащить Кыргызстан из болота, остановить его сползание в пропасть и сделать для начала цивилизованным государством.

Для этого президент и объявил непримиримую войну всем, кто считал себя кыргызской элитой. Которая по его замыслу постепенно заменится элитой истинной, настоящей – грамотными профессионалами, переживающими за страну больше, чем за свой кошелек. Лучшими людьми общества в нормальном, а не извращенном смысле.

Народ, в отличие от перепуганной элиты, президента поддерживает.


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URL: https://www.vb.kg/434168
Теги:
Камчы Кольбаев, Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, рынок, суд, Кыргызстан, адвокат, Райымбек Матраимов
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