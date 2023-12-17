Правительство Ирана отменило визы для граждан 32 стран, включая Кыргызстан

Министр культурного наследия и туризма Ирана Эззатулла Заргами сообщил, что правительство страны в одностороннем порядке отменило визы для граждан 32 стран, передает Информационное агентство Исламской Республики.

"Предложение Министерства туризма об отмене виз для некоторых стран было одобрено правительством. Односторонняя отмена виз была утверждена на заседании правительства. Исламская Республика продемонстрировала готовность открыть свои двери людям со всего мира и предоставить им больше возможностей, чтобы они могли легко посетить нашу страну и оценить ее достоинства", - заявил глава Минтуризма Ирана Эззатулла Заргами.

Министр ожидает, что отмена визового режима откроет новую эру развития туризма в Иране и положит конец антииранской пропаганде.

"Это решение поможет предотвратить негативную рекламу, слухи и нагнетание страха в отношении Ирана", - сказал Заргами.

В список стран с безвизовым режимом вошли Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Беларусь, Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Индонезия, Бруней, Япония, Сингапур, Камбоджа, Малайзия, Вьетнам, Бразилия, Перу, Куба, Мексика, Боливия, Венесуэла и другие. Кроме того, власти Ирана решили отменить визовый режим для туристических групп из России.

По данным Минтуризма Ирана, за первые восемь месяцев этого года, который начался 21 марта, число интуристов в стране выросло на 48,5 процента и достигло 4,4 миллиона человек. К концу года (19.03.2024), по оценкам, их число достигнет шести миллионов.

В министерстве отметили рост на 55 процентов туристического потока из стран-членов Организации экономического сотрудничества, в которую входят 10 стран, включая все страны Центральной Азии. За первые шесть месяцев Иран посетили 1,1 миллиона граждан этих государств.