Второй Народный курултай продолжает свою работу в Бишкеке

В Бишкеке продолжает свою работу второй Народный курултай государственного масштаба с участием президента Кыргызстана Садыра Жапарова, передает ИА "Кабар".

Народный сектор состоит из 700 делегатов.

По итогам дня будет принята резолюция первого Народного курултая.

Напомним, мероприятие проходит два дня, с 15 по 16 декабря. Вчера, 15 декабря, прошел первый день Народного курултая, в ходе которого состоялась торжественная церемония открытия. В начале собрания были показаны два фильма об исторической роли курултая в становлении кыргызской государственности и об основных итогах социально-экономического развития страны за последние два года.

Далее глава государства выступил с обращением о положении дел в стране, основных направлениях внутренней и внешней политики, о ходе реализации пакета реформ, а также предложил несколько тем для совместного обсуждения имеющихся проблем и поиска путей их решения.

Затем право выступить перешло к делегатам. Они озвучили напутствия своих избирателей, подняв общественно значимые вопросы, которые касались развития регионов и сел, улучшения экологии, проблемы водообеспечения, строительства ГЭС, процессов уточнения и юридического оформления границ с соседними государствами, здравоохранения, образования, борьбы с коррупцией и многого другого