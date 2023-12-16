Главные высказывания президента на Народном курултае. День второй

VB.KG выделило самые важные цитаты из сегодняшнего выступления президента КР Садыра Жапарова на втором Народном курултае в Бишкеке.

Лицей "Акылман"

Президентский лицей "Акылман" будет выпускать достойных будущих руководителей государственных органов.

"В перспективе из этого лицея будут выпускаться будущие достойные руководители государственных органов". – сказал он, отметив, что заведение в будущем поможет решить вопрос кадрового дефицита в стране.

Изменение флага

"В ходе приемов на саммитах мне 5-6 раз задали вопрос, какой приоритет у страны, аграрная ли мы страна, производим ли растительное масло, выращивая подсолнух? Там на столе флаги стран ставят. Я сразу понимаю, что такая речь из-за флага. Я им сразу отвечаю, что флаг был принят с недоточетами и это можно исправить. Говорю, что мы развиваем недропользование, животноводство. Флаг не будет меняться, мы не перекрашиваем его в синий или белый цвет. Лишь внесем поправки. Поддерживаете? Я вам благодарен", - подчеркнул Жапаров. Добавив, что на эти нужды из госбюджета не будет израсходовано ни тыйына.

Виновные в июньских событиях

"Почему по этим событиям никого не задерживают. В 2011 году был принят закон. Участники этих событий, те, кто стал депутатами, министрами, президентом, приняли закон, что по истечении 10 лет виновные в событиях не могут быть привлечены к ответственности. Поэтому мы не можем их наказать. Даже если сейчас изменить закон, это будет невозможным, так как он не имеет обратной силы", - пояснил президент КР.

По словам президента, мы сейчас дело передано суд. После которого все узнают, кто виновен в этих событиях.

Кемпир-Абадское дело и гриф "секретно"

"Дело засекретили, так как среди них есть организатор. Нам известно, как он получал деньги у посла другой страны. Если мы эту информацию раскроем, все возненавидят эту страну", - сказал он.

Про раздор между Садыром Жапаровым и Камчыбеком Ташиевым

"Такой раздор между нами вводят уже три года. Что мы вдвоем не можем поделить власть, говорят с того дня, когда пришел к власти. Нам с Камчыбеком Кыдыршаевичем без разницы, кто из нас будет президентом. Мы оба переживаем и горим за родину. Поэтому он не борется за власть", - заявил глава КР.

Про банки

На сегодня в Кыргызстане работают 4 государственных банка. Президент сообщил, что дано поручение оставить в государственной собственности "РСК Банк" и "Айыл Банк". ОАО "Керемет Банк" и ОАО "Евразийский Сберегательный Банк" будут проданы.

О передаче воды Казахстану

"Все страны мира дают воду, если не будем этого делать, тогда ООН может на нас надавить. Плюс ко всему мы сами не можем обеспечить себя достаточным количеством продовольствия, поэтому соседи помогают нам с импортом необходимых продуктов. Например, если взять только пшеницу – мы обеспечиваем себя только на 40 процентов, поскольку если взять нашу общую территорию то 94 процентов - занимают горы и только 6 процентов - составляют равнины. И то сюда входят города, села, районы и малые города. И остатки от этого являются нашими пахотными землями", - сказал президент.

Кадровый вопрос

Президент признал, что кадровый вопрос в стране стоит остро.

"После распада Союза у нас только через знакомых устраивают на работу. С резюме ходят по знакомым. Последние три года такое мы прекратили. Веришь человеку, когда он говорит с Москвы и Лондона, учит хорошему. Хорошо говорит, а ничего не может. Приходится снова менять", - отметил он.

Про "энерговоду" и золото

"Каждый грамм золота и каждая капля воды находятся под нашим контролем. Цифровизация идет активно, поэтому, мы можем наблюдать, например, как расходуется вода, идущая на энергонужды. А на руднике Кумтор везде поставлены камеры. Даже если кто-то захотел бы совершить противоправное, камеры бы показали это. Поэтому, не верьте тем, кто распространяет подобные слухи", - подчеркнул Садыр Жапаров.