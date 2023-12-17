Пекарь из Синьцзяна Ван Хуэйпэн планирует открыть музей хлеба

Потомственный пекарь из городского уезда Чугучак на севере Синьцзян-Уйгурского автономного района Ван Хуэйпэн вместе с семьей делает выпечки разных стран мира.

По его словам, он пекарь во втором поколении.

"Я провел десять лет бродя по всему миру. Устраивался на разные работы, строил, занимался парикмахерским делом. Потом мама мне сказала вернуться и теперь я продолжил семейное дело. Теперь каждый день я в 3 часа утра начинаю работу.

Первым делом в выпечке - это замесить тесто. Качество хлеба зависит от хорошего разрыхления теста. В отличие от быстрого и простого метода с использованием дрожжей в моей семье мы настаиваем тесто на хмели. Этот древний и кропотливый способ", - рассказывает Ван Хуэйпэн.

В течение 20 лет Ван Хуэйпэн освоил многие национальные выпечки.

"Мы овладели кулинарными традициями многих национальностей: более 60 видов традиционных сладостей. Разнообразная и интегрированная кухня разных национальностей увеличила количество клиентов. Следующей целью в моей жизни открыть музей хлеба", - добавил он.

Источник: silunews.kg