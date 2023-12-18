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Могут ли усилия всех стран разрешить кризис в секторе Газа?

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Вечером 9 декабря по местному времени, согласно заявлению медико-санитарной службы сектора Газа, с 7 октября в результате нападений Израиля на сектор Газа погибло 17 700 человек, а число раненых возросло до 48 780. Согласно заявлению министра здравоохранения Палестины от 5 декабря, с 7 октября на западном берегу реки Иордан умерло 260 человек. На данный момент, этот конфликт привел к гибели более 19 100 человек с обеих сторон Палестины и Израиля.

Военные операции Израиля против ХАМАС привели к большому количеству жертв среди мирного населения Газы, вызвав обеспокоенность международного сообщества. После начала нынешнего палестино-израильского конфликта, США направили дополнительные военные силы на Ближний Восток и предоставили Израилю большую военную помощь, что вызвало критику и протесты. Но некоторые эксперты отметили, что поддержка Израиля со стороны США не безгранична.

На чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в конце прошлого месяца, подавляющим числом голосов была принята резолюция по ситуации между Израилем и Палестиной, которая призывает к немедленной реализации долгосрочного гуманитарного перемирия, прекращению враждебных действий и требует соблюдения международного права, а также защиты гражданского населения от всех сторон. После чего, во многих европейских странах прошли марши протеста с требованием к правительству призвать к немедленному прекращению военных действий между Палестиной и Израилем.

Во второй половине дня 8-го числа по местному времени, Совет Безопасности ООН не смог принять предложенный ОАЭ проект резолюции о немедленном достижении перемирия и прекращении военных действий в секторе Газа из-за вето постоянного члена - США. Поскольку США являются постоянным членом Совета Безопасности и имеют право вето, резолюция не была принята. Утром того же дня, на открытом заседании Совета Безопасности по ситуации между Палестиной и Израилем, заместитель постоянного представителя США при ООН , заявил, что США "не поддерживают" нынешнее прекращение военных действий. Проект резолюции относительно краток и призывает к немедленному прекращению военных действий по гуманитарным соображениям, выполнению обязательств по международному праву и другим положениям, а также немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников, а также к обеспечению гуманитарного доступа.

Вечером 21 ноября, Председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в специальном видеосаммите лидеров БРИКС по палестино-израильскому вопросу и выступил с важной речью на тему "Содействие прекращению огня и прекращению войны для достижения продолжительного мира и безопасности". Выдвинул "три основные инициативы" и предложил реализовать план "Два государства для двух народов"" по палестинскому вопросу. Конфликт в секторе Газа длится уже более месяца, что привело к большому числу пострадавших среди мирного населения и гуманитарной катастрофе, а также демонстрирует тенденцию к расширению, чем Китай глубоко обеспокоен. Главным приоритетом является то, что все стороны конфликта должны немедленно прекратить боевые действия, прекратить любое насилие и нападения на мирное население, освободить задержанных гражданских лиц, чтобы избежать дальнейших трагических потерь. Во-вторых, обеспечить безопасность и свободный доступ к гуманитарным коридорам, предоставить большой объем гуманитарной помощи, прекратить принудительные переселения, отключение воды, электричества, нефти и другие коллективные наказания против жителей Газы. В-третьих, международное сообщество должно принять практические меры для предотвращения расширения конфликта и предотвращения воздействия на стабильность всего Ближнего Востока. Все стороны должны выполнять требования резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН. Си Цзиньпин подчеркнул, что основная причина развития ситуации между Палестиной и Израилем по сей день заключается в том, что права палестинского народа на создание собственного государства, права на выживание и права на возвращение долгое время игнорировали. Решение замкнутого круга палестино-израильского конфликта заключается в реализации плана "Два государства для двух народов", в восстановлении законных прав палестинского народа и создании независимого государства Палестина. Без справедливого решения палестинского вопроса ,на Ближнем Востоке не будет прочного мира и стабильности. Китай призывает как можно скорее созвать более авторитетную международную мирную конференцию для достижения международного консенсуса в вопросах содействия миру и содействия скорейшему всеобъемлющему, справедливому и долгосрочному решению палестинского вопроса.

Постоянный представитель Китая при ООН, Чжан Цзюнь выступил после голосования и выразил крайнее разочарование и сожаление по поводу отклонения этого проекта резолюции со стороны США. Чжан Цзюнь заявил, что нынешняя двухмесячная война привела к беспрецедентным жертвам и разрушениям, а немедленное прекращение военных действий является важнейшим решением. В этом вопросе любое безразличное отношение несостоятельно и любые оправдания напрасны.


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URL: https://www.vb.kg/434183
Теги:
Израиль, Китай, Палестина, ООН
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