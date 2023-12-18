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В Бишкеке группа парней похитила девушку для вступления в брак

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке группа парней похитила девушку для вступления в брак. Об этом сообщает пресс-служба УВД Первомайского района.

По ее данным, 14 декабря гражданка Т.Ж. обратилась в милицию с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц. Они, находясь на пересечении проспекта Ч.Айтматова и улицы Горького примерно в 10:00 применив физическую силу, посадили ее в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 172 (Похищение лица с целью вступления в брак) УК Кыргызской Республики.

По горячим следам на территории Чуйской области были задержаны подозреваемые Н.Э., 1999 года рождения, Т.А., 1999 года рождения, С.М., 1999 года рождения и Т.К., 1999 года рождения, которые были водворены в ИВС. Расследование продолжается.

Представители правоохранительных органов напоминают, что за похищение лица с целью вступления в брак предусмотрена уголовная ответственность.


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URL: https://www.vb.kg/434190
Теги:
задержание, кража невест, Бишкек
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