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Задержаны сотрудники ГНС за поборы с торговцев Кара-Сууского рынка

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Пресечена очередная устойчивая коррупционная схема, выраженная в систематических поборах налоговыми инспекторами и присваивании ими денежных средств, предназначенных для оплаты патентов предпринимателей и торговцев Кара-Сууского рынка. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, 15 декабря в результате оперативно-следственных действий задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ четыре налоговых инспектора, курирующих рынки Кара-Сууского района; "Т.А.", "Э.А.", "У.Б." и "А.А.".

Механизм преступления выражался в сборе денежных средств сотрудниками УГНС через доверенных внештатных сотрудников у субъектов предпринимательства, осуществлявших свою деятельность по розничной и оптовой торговле на рынках Кара-Сууского района. Должностные лица УГНС обманом убеждали предпринимателей в том, что они окажут содействие в уплате патентов и других налоговых платежей, тогда как фактически присваивали их денежные средства себе.


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URL: https://www.vb.kg/434192
Теги:
ГКНБ, ГНС, задержание, Кара-Суйский район, налоги, поборы, рынок
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