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В столице обсудят проблемы и пути решения в 11 новостройках Бишкека и Оша

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- Назгуль Абдыразакова
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19 декабря в Бишкеке состоится форум проекта "Аракет – за улучшение жизни в новостройках Кыргызстана" по подведению итогов первого года работы. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, в мероприятии примут участие представители 11 новостроек городов Бишкек и Ош (Бишкек: Ак-Жар, Адилет, Алтын-Казык, Дордой 2, Ак-Ордо-2, Ак-Ордо-3, Ала-Тоо-3; г. Ош: Алай 1, Алай -2, Эдельвейс, Общежития в микрорайоне Манас-Ата), органы местного самоуправления, представители других государственных институтов, гражданского общества и эксперты.

Мероприятие направлено на обзор результатов партнерского проекта "Аракет" через усиление партнерства всех заинтересованных сторон. Участники обсудят потребности, возникающие в новостройках, пути взаимодействия между органами местного самоуправления и жителями жилмассивов, доступ к услугам и возможности трудоустройства женщин.

В рамках форума состоится презентация фотовыставки "Новостройки в ракурсе", направленной на привлечение внимания общественности к экологическим проблемам в новостройках Бишкека.

По итогам встречи будут определены дальнейшие шаги по улучшению жизни в целевых новостройках.

Организатором мероприятия выступает ОО "Ресурсный центр для пожилых" в рамках проекта "АРАКЕТ - за улучшение жизни в новостройках Кыргызстана", реализуемого компанией "GFA Consulting Group GmbH" при поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC), Посольства Швейцарии в Кыргызской Республике.

Программу форума можно скачать по ссылке.

Справка: Проект "Аракет - за улучшение жизни в новостройках Кыргызстана" направлен на улучшение условий жизни и снижение уязвимости жителей новостроек городах Бишкек и Ош. В рамках проекта будет применяться подход, основанный на широком участии и всеобъемлющем развитии, путем оказания поддержки жителям новостроек в выявлении их проблем, выработке решений и взаимодействии с соответствующими заинтересованными сторонами в целях их решения. Конечная цель проекта заключается в том, чтобы по прошествии 12 лет проект не только непосредственно улучшил условия жизни уязвимых групп населения, проживающих в новостройках, но и создал благоприятные устойчивые условия для сотрудничества между жителями новостроек и органами власти.


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URL: https://www.vb.kg/434194
Теги:
Ош, форум, экология, Бишкек, жилмассив
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