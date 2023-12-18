Китай упрощает процедуру получения визы для граждан Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, посольством Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике с 17 декабря отменяется требование об обязательной предварительной электронной записи для подачи документов на получение визы. Консульский отдел посольства будет принимать соискателей виз Китайской Народной Республики в порядке живой очереди в установленные дни и часы приема.

Также отменяется требование о представлении приглашения от китайской стороны со специальным штрих-кодом для получения виз Китайской Народной Республики для бизнесменов и предпринимателей из Кыргызской Республики, а также граждан Кыргызской Республики,

направляющихся в Китайскую Народную Республику в целях осуществления деловой поездки, участия в культурных, научных, образовательных мероприятиях. Граждане Кыргызской Республики могут подать заявление на получение визы КНР соответствующей категории при наличии приглашения, а также ходатайства/обращения от уполномоченных государственных органов КР.

Одновременно министерство напоминает, что с 7 ноября текущего года больше не требуется консульская легализация кыргызских документов, предназначенных для использования на территории Китайской Народной Республики, при наличии апостиля.

Министерство положительно отмечает готовность китайской стороны поэтапно облегчать условия въезда граждан Кыргызской Республики в Китайскую Народную Республику.