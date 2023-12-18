Мэрия Бишкека временно изменить схему дорожного движения

В целях повышения пропускной способности улично-дорожной сети города Бишкек в ранее согласованную схему одностороннего и двустороннего движения будут внесены некоторые изменения. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, с устройством всех необходимых дорожных знаков и разметок для обеспечения безопасности будет организовано двустороннее движение на следующих участках улиц:

- участок дороги по улице Т. Кулатова от улицы И. Панфилова до улицы Я. Логвиненко;

- участок дороги по улице Ж. Боконбаева от проспекта Эркиндик до улицы Ю. Абдрахманова.

Кроме того, одностороннее движение организовано на следующих участках улиц:

- участок дороги по улице Ж. Турусбекова от улицы Московской до проспекта Жибек-Жолу (с юга на север);

- участок дороги по улице Т. Уметалиева от проспекта Жибек-Жолу до улицы Московской (с севера на юг);

- участок дороги по улице К. Акиева от улицы Московской до проспекта Жибек-Жолу (с юга на север);

- участок дороги по улице К. Тыныстанова от улицы М. Фрунзе до улицы Ж.Боконбаева (с севера на юг);

- участок дороги по улице И. Раззакова от улицы Киевской до улицы Московской (с севера на юг);

- участок дороги по улице А. Орозбекова от улицы Московской до улицы Киевской (с юга на север);

- участок дороги по улице Н.В. Гоголя от улицы Жумабека до улицы Московской с севера на юг);

- участок дороги по улице А.Суюмбаева от улицы Московской до улицы Жибек-Жолу ( с юга на север).

Отметим, изменения схемы движения на вышеуказанных улицах планируется внедрить до 8 января текущего года.

Мэрия города Бишкек просит горожан с пониманием отнестись к вышеуказанным изменениям, быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.