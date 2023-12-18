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В Бишкеке изменяется схема движения микроавтобусов (список)

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С 18 декабря движение микроавтобусных маршрутов по проспекту Чуй на участке от улицы Ибраимова до бульвара Молодой Гвардии полностью перенаправят на альтернативные улицы - Киевская, Токтогула, Фрунзе. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По информации Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города Бишкек, данные меры по изменению движений микроавтобусов на вышеуказанном участке принимаются в связи с проводимой оптимизацией маршрутных схем.

Изменения затронут ряд маршрутов, включая : №172, №169, №225, №163, №220, №203, №215, №136, №137, №104, №164, №222, №135, №192, №166, №258, №243, №138, №176, №199, №179, №260, №211, №185, №250, №254, №285, №111, №216, №134, №202, №208, №227, №143, №129 и №240.

По дополнительным вопросам общественного транспорта просьба обращаться по номеру: 0(502)205-202.


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URL: https://www.vb.kg/434200
Теги:
маршрутки, Бишкек, общественный транспорт
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