В Бишкеке частично изменили схему движения общественного транспорта

В Бишкеке частично изменили некоторые схемы движения общественного транспорта.

Накануне в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры прошло заседание межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов открытия, изменения и закрытия городских маршрутов.

По результатам обсуждений решено частично изменить следующие автобусные маршруты:

- №103 от жилого массива "Ак-Ордо" до села "Чон-Арык" с плановым выходом 22 единиц;

- №6 от жилого массива "Ак-Ордо" до жилого массива "Рухий – Мурас"" с плановым выходом 19 единиц;

- №50 от жилого массива "Красный строитель" до жилого массива "Рухий- Мурас" с плановым выходом 20 единиц.

Также изменены микроавтобусные маршруты:

- №172 от 12-го микрорайона до жилого массива "Учкун" с плановым выходом 18 единиц;

- №201 жилой массив "Ак-Ордо-3" – кольцевой с плановым выходом 20 единиц.

Отметим, интервал движения вышеуказанных автобусов и микроавтобусов составляет 10 минут.