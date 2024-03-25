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Кыргызский политолог встретился с вице-президентом Академии наук Татарстана

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- Виктория Гунгер
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Политолог Амантур Манапбаев недавно встретился с вице-президентом Академии наук Республики Татарстан, экс-министром экономики РТ Маратом Сафиуллиным, стало известно VB.KG.

Последний является доктором экономических наук, заслуженным экономистом Республики Татарстан и проректором Казанского федерального университета.

"В ходе встречи подробно обсудили направления сотрудничества между высшими учебными заведениями Кыргызской Республики и Республики Татарстан. Договорились о взаимодействии в рамках образовательных проектов между нашими странами", - говорится в информации.

Встреча прошла в дружественной обстановке.


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URL: https://www.vb.kg/434206
Теги:
наука, образование, Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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