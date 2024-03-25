Кыргызский политолог встретился с вице-президентом Академии наук Татарстана

Политолог Амантур Манапбаев недавно встретился с вице-президентом Академии наук Республики Татарстан, экс-министром экономики РТ Маратом Сафиуллиным, стало известно VB.KG.

Последний является доктором экономических наук, заслуженным экономистом Республики Татарстан и проректором Казанского федерального университета.

"В ходе встречи подробно обсудили направления сотрудничества между высшими учебными заведениями Кыргызской Республики и Республики Татарстан. Договорились о взаимодействии в рамках образовательных проектов между нашими странами", - говорится в информации.

Встреча прошла в дружественной обстановке.